Δήμος Ξηρομέρου: Πρόγραμμα πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων Ιούνιος 2024
Ένας μήνα γεμάτος από αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
Ο Δήμος Ξηρομέρου παρουσιάζει πρόγραμμα των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Ιούνιο.
21/6 ΛΙΜΑΝΙ ΑΣΤΑΚΟΥ ΩΡΑ 8:00 μ.μ. - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
22-23/6 ΑΣΤΑΚΟΣ, ΜΥΤΙΚΑΣ - 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΤΟΠΑΡΕΑΣ
22/6 ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΤΙΚΑ ΩΡΑ 9:00 μ.μ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
23/6 ΛΙΜΑΝΙ ΑΣΤΑΚΟΥ ΩΡΑ 8:30 μ.μ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΡΟΚ ΒΡΑΔΙΑ
24-25/6 ΑΣΤΑΚΟΣ ΩΡΑ 8:30 μ.μ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ «ΝΕΦΕΛΕΣ» ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ - ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
28/6 ΑΣΤΑΚΟΣ ΩΡΑ 6:30-9:00 μ.μ. - ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΩΡΑ 9:00 μ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ - ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
29/6 ΑΣΤΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΗΡΑΚΛΗ ΩΡΑ 7:00 μ.μ. - ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Κ12 ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΑΣΤΑΚΟΥ - ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
30/6 ΑΣΤΑΚΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΩΡΑ 8:30 μ.μ. - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ» ΤΟΥ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ