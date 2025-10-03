Δήμος Αρταίων: Δωρεάν τσιπαρίσματα σε κατοικίδια ζώα στο Πολύδροσο, την Τετάρτη

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Αρταίων, ενημερώνει τους κατοίκους της κοινότητας Πολυδρόσου, ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν επιτόπια δωρεάν τσιπαρίσματα σε δεσποζόμενα ζώα, καθώς και ενημερωτικοί έλεγχοι σε

συνεργασία με κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, που θα αφορούν την υπεύθυνη διαχείριση και ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς.

Η δράση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, από Ώρα 10:00 έως 11:00

Καλούνται οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς να συνεργαστούν με τα συνεργεία, να φροντίσουν για την τήρηση των υποχρεώσεών τους και να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της ευζωίας των ζώων και στην ομαλή συνύπαρξη μέσα στην τοπική κοινωνία.