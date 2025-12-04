Δήμος Αμφιλοχίας: Το πρόγραμμα της Ημερίδας «Αμβρακικός Κόλπος: Προκλήσεις, Δεδομένα και Στρατηγικές Βιωσιμότητας»

Ο Δήμος Αμφιλοχίας παρουσιάζει το πρόγραμμα της Ημερίδας «Αμβρακικός Κόλπος: Προκλήσεις, Δεδομένα και Στρατηγικές Βιωσιμότητας» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας σας προσκαλεί στην Ημερίδα που διοργανώνει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ. σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Εμπορικό Σύλλογο Αμφιλοχίας και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας με τίτλο «Αμβρακικός Κόλπος: Προκλήσεις, Δεδομένα και Στρατηγικές Βιωσιμότητας».

Η ημερίδα θα φέρει στο ίδιο τραπέζι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστήμονες και συλλόγους για τη συζήτηση κρίσιμων περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν το μέλλον και την προστασία του Αμβρακικού Κόλπου.

Στόχος της ημερίδας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και η διεξαγωγή ενός πλούσιου διαλόγου για την προστασία και βιωσιμότητα του Αμβρακικού Κόλπου ως πηγή ζωής, οικονομικής ανάπτυξης και φυσικής ομορφιάς.