Δήμος Αμφιλοχίας: Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 ο 1ος Αγώνας δρόμου «Amfilochios Run»

Ο Δήμος Αμφιλοχίας διοργανώνει την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 στις 17:00 μ.μ. τον 1ο Αγώνα δρόμου 20 km «Amfilochios Run» που πραγματοποιείται με σκοπό την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της περιοχής και στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από τη «Μάχη του Καρβασαρά».

Η πορεία των αθλητών:

Εκκίνηση: Πλατεία Ανοιξιατίκου – Λουτρό – αγροτικός δρόμος που οδηγεί στις Όλπεις – παραλία της Μπούκας – κεντρικός δρόμος Αμφιλοχικού Άργους (Αρχαίο θέατρο) – Κρήνες – Τερματισμός στην κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας, στους πρόποδες του Κάστρου της Αρχαίας Λιμναίας.

Σε κάθε αρχαιολογικό σημείο κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχει περίπτερο ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου από τους τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης:

• 17:00 μ.μ. Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 20 km | Πλατεία Ανοιξιατίκου Αμφιλοχίας

• Τερματισμός | Κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας

• 19:00 μ.μ. Απονομές

Ο χάρτης της διαδρομής:

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται ηλεκτρονικά, στα ΚΕΠ και στο Γραφείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αμφιλοχίας έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

H συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Όλοι όσοι λάβουν μέρος στους αγώνες θα πρέπει να έχουν περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα τρέξουν με δική τους ευθύνη, ενώ για την συμμετοχή ανηλίκων θα ζητηθεί να υπογράψει ο κηδεμόνας υπεύθυνη δήλωση.

Στον Αγώνα θα υπάρχει Ιατρική κάλυψη.

Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά (rfid chip timing).

Βραβεύσεις/απονομές

• Θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο σε όλους τους συμμετέχοντες

• Θα βραβευθούν οι 3 πρώτοι/τες νικητές/τριες των 20 km.

Δηλώσεις συμμετοχής στην ακόλουθη φόρμα