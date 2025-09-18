Δήμος Αμφιλοχίας: Πρόγραμμα επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από τη «Μάχη του Καρβασαρά»

Το πρόγραμμα του Δήμου Αμφιλοχίας που τιμά τα 200 χρόνια από την ιστορική Μάχη του Καρβασαρά (28 Σεπτεμβρίου 1825), αποτίοντας φόρο τιμής σε ένα σημαντικό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης. Επετειακές εκδηλώσεις μνήμης και τελετή αποκαλυπτηρίων ανδριάντα που θα πραγματοποιηθούν από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου στην Αμφιλοχία.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν σημαιοστολισμό της πόλης, θεατρική παράσταση με επίκαιρο ιστορικό περιεχόμενο, ομιλίες, ενημερωτικές δράσεις, εκδήλωση προκειμένου να τιμηθούν οι Βαλτινοί αγωνιστές, αγώνα δρόμου για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, πανηγυρική δοξολογία και τελετή αποκαλυπτηρίων ανδριάντα προς τιμήν του στρατηγού της μάχης Γεωργίου Καραϊσκάκη που θα στέκεται στην Αμφιλοχία για να ξεχωρίζει ως ένα φωτεινό σύμβολο, που θα δείχνει στους μεταγενέστερους τον δρόμο του χρέους και της τιμής και θα τους εμπνέει σε κάθε αγώνα τους για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Γενικός σημαιοστολισμός της πόλης

10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. Παρουσίαση του ιστορικού γεγονότος σε μαθητές των σχολείων με ξενάγηση σε έκθεση των αρμάτων της περιόδου 1821 και τεκμηρίων για τον ήρωα της Επανάστασης, Γεώργιο Καραϊσκάκη. Ενημέρωση από τον γλύπτη Ευάγγελο Τύμπα για τη διαδικασία της δημιουργίας του ανδριάντα και τον βαθύ συμβολισμό του, ως ζωντανό μνημείο τιμής και μνήμης | Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιλοχίας «Π. Κόκκαλης».

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

18:00 μ.μ. Απονομή τιμητικών διακρίσεων στους απογόνους Βαλτινών Αγωνιστών του 1821 | Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

19:30 μ.μ. Θεατρική παράσταση του ιστορικού δρώμενου «200 χρόνια μνήμης: Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Άη-Συμιού» | Κεντρική Πλατεία Αμφιλοχίας

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

07:00 π.μ. – 10:20 π.μ. Αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας

11: 20 π.μ. Πέρας προσέλευσης επισήμων στον χώρο του μνημείου

11:30 π.μ. Τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη

11:35 π.μ. Χαιρετισμός Δημάρχου Αμφιλοχίας

11:40 π.μ. Χαιρετισμός γλύπτη

11:45 π.μ. Πανηγυρικός

12:00 μ.μ. Κατάθεση στεφάνων

12:05 μ.μ. «Θούρειος» του Βάλτου

12:10 μ.μ. Τήρηση ενός λεπτού σιγής

12:15 μ.μ. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αμφιλοχίας

12:20 μ.μ. Πέρας τελετής

17:00 μ.μ. 1ος Αγώνας δρόμου «Amfilochios Run» 20Km | Εκκίνηση: Πλατεία Ανοιξιάτικου – Τερματισμός: Κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας

19:00 μ.μ. Παρουσίαση εθνικών παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων.

24 Σεπτεμβρίου – 28 Σεπτεμβρίου | 17:30 – 20:30: Έκθεση τεκμηρίων για τον ήρωα της Επανάστασης Γεώργιο Καραϊσκάκη από τη συλλογή του συμπατριώτη μας, καθηγητή Νικόλαο Κ. Ψημένο | Δημοτική Βιβλιοθήκη «Π. Κόκκαλης»

Τελετάρχες ορίζονται ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αμφιλοχίας Κώστας Γαλάνης και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Ανάπτυξης Ελένη Αγρογιάννη.