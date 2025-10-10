Δήμος Αμφιλοχίας: Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στον αγροτικό δρόμο της Πετρώνας

Δήμος Αμφιλοχίας: Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στον αγροτικό δρόμο της Πετρώνας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει πως ολοκληρώθηκε το έργο ασφαλτόστρωσης αγροτικού δρόμου μήκους 4 χλμ στην Τοπική Κοινότητα Πετρώνας

Ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Αμφιλοχίας η ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου μήκους 4χλμ που συνδέει τον οικισμό Υπαπαντή με τον οικισμό Μαλεσιάδας.

Το έργο με τίτλο «Δημοτική Οδοποιία Τ.Κ. Πετρώνας ΔΕ Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας», προϋπολογισμού μελέτης 833.995,52 € με ΦΠΑ αφορά ασφαλτόστρωση υπαρχόντων αγροτικών δρόμων του οδικού δικτύου οδοποιίας της Τοπικής Κοινότητας Πετρώνας.

Το έργο μελετήθηκε το 2018, χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2025 και υλοποιήθηκε από τον Δήμο Αμφιλοχίας με στόχο την καλύτερη πρόσβαση στους οικισμούς, την οδική ασφάλεια των κατοίκων και τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων στην περιοχή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Επίδομα θέρμανσης 2025-26: Νωρίτερα οι αιτήσεις στο MyΘέρμαση - Ποιοι οι δικαιούχοι

Επίδομα θέρμανσης 2025-26: Νωρίτερα οι αιτήσεις στο MyΘέρμαση - Ποιοι οι δικαιούχοι

Νωρίτερα φέτος το επίδομα θέρμανσης καθώς οι αιτήσεις στην πλατφόρμα MyΘέρμανση, για την περίοδο 2025 – 2026 θα πραγματοποιηθούν μέχρι τέλη Νοεμβρίου.

10 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ, Δήμος Αμφιλοχίας

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;