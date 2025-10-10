Δήμος Αμφιλοχίας: Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στον αγροτικό δρόμο της Πετρώνας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει πως ολοκληρώθηκε το έργο ασφαλτόστρωσης αγροτικού δρόμου μήκους 4 χλμ στην Τοπική Κοινότητα Πετρώνας

Ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Αμφιλοχίας η ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου μήκους 4χλμ που συνδέει τον οικισμό Υπαπαντή με τον οικισμό Μαλεσιάδας.

Το έργο με τίτλο «Δημοτική Οδοποιία Τ.Κ. Πετρώνας ΔΕ Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας», προϋπολογισμού μελέτης 833.995,52 € με ΦΠΑ αφορά ασφαλτόστρωση υπαρχόντων αγροτικών δρόμων του οδικού δικτύου οδοποιίας της Τοπικής Κοινότητας Πετρώνας.

Το έργο μελετήθηκε το 2018, χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2025 και υλοποιήθηκε από τον Δήμο Αμφιλοχίας με στόχο την καλύτερη πρόσβαση στους οικισμούς, την οδική ασφάλεια των κατοίκων και τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων στην περιοχή.