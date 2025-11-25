Δήμος Αμφιλοχίας: Μέτρα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ο Δήμος Αμφιλοχίας για τη διασφάλιση της ισονομίας και της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, ενημερώνει τους δημότες ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα προχωρήσει σε ενέργειες για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο.

Δεδομένου ότι η Οικονομική Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία και μετά από συνεχείς και αναλυτικές ενημερώσεις προς κάθε οφειλέτη σχετικά με το ύψος της οφειλής και τις δυνατότητες ρύθμισής της, και εφόσον δεν υπήρξε ανταπόκριση, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην ενεργοποίηση των παρακάτω διοικητικών μέτρων:

– Δέσμευση φορολογικής ενημερότητας

– Διακοπή υδροδότησης σε ακίνητα με σοβαρές και παρατεταμένες οφειλές, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης

– Κατάσχεση εις χείρας τρίτων, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, για οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί ή εξοφληθεί εντός των καθορισμένων προθεσμιών

Παρακαλούμε θερμά τους δημότες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosamfilochias.gr ή να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 26423 – 60415, προκειμένου να ενημερωθούν για τις δυνατότητες πληρωμής των οφειλών τους και να αποφύγουν την επιβολή των παραπάνω διοικητικών μέτρων.

Ο Δήμος παραμένει αρωγός στην προσπάθεια των πολιτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, με σεβασμό στις οικονομικές δυσκολίες και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών προς όλους.