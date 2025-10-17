Δήμος Αμφιλοχίας: Με μπάλες, δίχτυα και μπασκέτες ανανεώθηκε ο αθλητικός εξοπλισμός των Τοπικών Κοινοτήτων

Νέος αθλητικός εξοπλισμός για ποδόσφαιρό, μπάσκετ και βόλεϊ θα καλύψει στην Αμφιλοχία τις ανάγκες των Τοπικών Κοινοτήτων.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας παρέλαβε νέο αθλητικό υλικό και εξοπλισμό για τα γήπεδα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του, το οποίο ξεκίνησε ήδη να διανέμει στις Τοπικές Κοινότητες με σκοπό την αντικατάσταση του παλαιού, φθαρμένου από τη χρήση αθλητικού υλικού.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με γνώμονα τη στήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων, ο Δήμος Αμφιλοχίας με μια οριζόντια δράση προμηθεύτηκε επαγγελματικές μπάλες ποδοσφαίρου, μπάλες μπάσκετ & βόλεϊ που προορίζονται τόσο για χρήση από τις ακαδημίες όσο και από τα τοπικά επαγγελματικά πρωταθλήματα. Ακόμη παρελήφθησαν καινούργια επαγγελματικά δίχτυα τέρματος ποδοσφαίρου τόσο για μικρές όσο και μεγάλες εστίες, δίχτυα περίφραξης για γήπεδα και μπασκέτες.

Ταυτόχρονα, κρίθηκε αναγκαίο να εξοπλιστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου με καινούργιο εξοπλισμό, κατάλληλο για προπονήσεις, όπως στρώματα γυμναστικής, φανελάκια προπόνησης, εμπόδια επιτάχυνσης διαφόρων μεγεθών , σκάλες επιτάχυνσης, και προπονητικούς κώνους.

Οι παρεμβάσεις για την ανανέωση του αθλητικού εξοπλισμού θα συνεχιστούν με το νέο έτος προκειμένου να αντικατασταθεί όλος ο εξοπλισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων και να βελτιωθούν οι χώροι άθλησης που είναι στη διάθεση των δημοτών και των σωματείων, όπως κάνει γνωστό ο Δήμος Αμφιλοχίας.