Δήμος Αμφιλοχίας: Με λαμπρότητα γιόρτασε τα 200 χρόνια από την "Μάχη του Καρβασαρά"

Με κάθε τιμή ο Δήμος Αμφιλοχίας γιόρτασε τα 200 χρόνια από την ιστορική «Μάχη του Καρβασαρά» με τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη

Με σεβασμό και κάθε τιμή ο Δήμος Αμφιλοχίας γιόρτασε το πρωί της Κυριακής τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ιστορική Μάχη του Καρβασαρά (28 Σεπτεμβρίου 1825), όπου ο Γεώργιος Καραϊσκάκης κατατρόπωσε τη φρουρά πεντακοσίων εμπειροπόλεμων Τουρκαλβανών, του Οθωμανού Στρατάρχη Ρεσίτ Μεχμέτ Πασά (Κιουταχή), που είχαν στρατοπεδεύσει στο Κάστρο της αρχαίας Λιμναίας στην Αμφιλοχία.

Την Κυριακή, 200 ακριβώς χρόνια από την ηρωική εκείνη νύχτα, η Δημοτική Αρχή γιόρτασε με κάθε επισημότητα το ιστορικό γεγονός με θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη πρώην Αρτης κ.κ. Ιγνάτιο. και τελετή αποκαλυπτηρίων ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη στην κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας, το οποίο φιλοτέχνησε ο γλύπτης Ευάγγελος Τύμπας.Τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης και τον Πρόεδρο της Βουλής ο Βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Παπαθανάσης.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, έγινε αποκάλυψη του μνημείου ως ένα διαχρονικό σύμβολο μνήμης και τιμής στους ήρωες της επανάστασης από τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας Σάκη Τορουνίδη, τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και Υπουργό κο Καραγκούνη και τον Σεβασμιωτατο Μητροπολίτη πρώην Αρτης κ.κ. Ιγνάτιο.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας στον χαιρετισμό του ανέφερε για το ιστορικό γεγονός: «Είναι μεγάλη μου τιμή και ξεχωριστή στιγμή στη ζωή μου να βρίσκομαι σήμερα ενώπιον μας,

χαιρετίζοντας τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από τη Μάχη του Καρβασαρά. Αναδεικνύοντας, για πρώτη φορά ως δημοτική αρχή, την ιστορική σημασία εκείνου του ιστορικού γεγονότος, ακριβώς 200 χρόνια από τότε που έλαβε χώρα. Και τιμώντας τον ρόλο όλων των βαλτινών αγωνιστών την επανάσταση του 1821, με πρώτο μεταξύ ίσων, τον επίσης βαλτινό από την πλευρά της μάνας του, το «γνησιώτερον προϊόν της Επαναστάσεως» κατά τον Παπαρρηγόπουλο, τον «Αχιλλέα της Ρωμιοσύνης» κατά τον Παλαμά, τον Γεώργιο Καραϊσκάκη.

Στέκομαι με συγκίνηση σήμερα μπροστά στον ανδριάντα του. Είναι συγκλονιστική η δουλειά του γλύπτη μας, Ευάγγελου Τύμπα! Η πορεία του Καραϊσκάκη αποτυπώνει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον τρόπο σκέψης των χιλιάδων απλών προγόνων μας, οι οποίοι σήκωσαν στις πλάτες τους την Επανάσταση, κι ας μην έγιναν γνωστοί όπως αυτός. Ήταν ένας από αυτούς. Γεννημένος χωρίς κανένα προνόμιο, ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο όπως έλεγε ο ίδιος, ανάλογα με το πώς θα αποφάσιζε να χρησιμοποιήσει την ευφυία ή πονηράδα του, διαβόητα αθυρόστομος, έζησε όλη τη μετάβαση του Έθνους από την πλήρη αναρχία

στα πρώτα ψήγματα οργάνωσης και από την συλλογική προσπάθεια στον Εμφύλιο, μέσα από κάθε στιγμή του σύντομου και απίστευτου βίου του. Μέσα από την πορεία του αντιλαμβάνεται κανείς πως για τις χιλιάδες των Ελλήνων εκείνης της εποχής, η Επανάσταση του 1821 ήταν κάτι πολύ παραπάνω από μία απόφαση να μιλήσουν τα όπλα για την ελευθερία. Ήταν ιστορική απόφαση εσωτερικής ρήξης με έναν τρόπο ζωής που σφυρηλατήθηκε μέσα από αιώνες και είχε καταστήσει de facto την οθωμανική κυριαρχία ως αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας.

Αυτή η μυθικών διαστάσεων απόφασή τους, ο αγώνας τους, μας επιτρέπουν σήμερα να μιλάμε για αυτούς ελεύθεροι. Τους οφείλουμε αιώνια ευγνωμοσύνη. Σκύβουμε ταπεινά το κεφάλι μπροστά στον Γιώργο Καραϊσκάκη μπροστά σε κάθε αγωνιστή του Βάλτου μπροστά σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα που έγραψαν με χρυσά γράμματα Ιστορία στον Καρβασαρά, στο Μεσολόγγι και σε κάθε γωνιά της επαναστατημένης Ελλάδας. Χρέος μας όχι μόνο η μνήμη. Αλλά και η μελέτη. Η διδαχή μας. Και η απόλυτη αφοσίωσή μας στην ελευθερία που μας κληρονόμησαν. Σας ευχαριστώ.»

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Εκπροσώπου της Κυβέρνησης, κου Κώστα Καραγκούνη: «Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα για την Αμφιλοχία, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα για την Αιτωλοακαρνανία γιατί αυτή η ιστορική μνήμη, η ιστορική παρακαταθήκη με τις μεγάλες στιγμές του έθνους. Η Αιτωλοακαρνανία έχει χρονικά ορόσημα, ιστορικά ορόσημα που συνδέονται με το μέλλον συνολικά της πατρίδας και όχι μόνο εδώ στον τόπο μας. Οφείλω να πω ένα ευχαριστώ εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για αυτή την πρωτοβουλία, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γλύπτη Ευάγγελο Τύμπα για αυτό το έργο το οποίο θα χαιρόμαστε για πάρα πολλά χρόνια και θα μας θυμίζει ότι σήμερα τιμούμε ένα ιστορικό γεγονός που διαδραματίστηκε εδώ που σήμερα είμαστε, στον Καρβασαρά πριν από 200 χρόνια και όπως είπε και πριν ο Δήμαρχος, η μάχη αυτή δεν είναι μόνο μια στρατιωτική αναμέτρηση αλλά ένα σύμβολο θάρρους».

Ο δημιουργός του Ανδριάντα, κος Ευάγγελος Τύμπας ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας και όσους συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση του έργου, αναφέροντας: «Ο αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης ακριβώς όπως τον βλέπουμε τώρα «έτσι και τότε» σήκωσε ψηλά το σπαθί του και έδωσε όρκο με μια χούφτα Έλληνες, απέναντι στη φρουρά του Κιουταχή να πολεμήσουν για του Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδος την ελευθερία. Γιατί ο αγώνας για την ελευθερία δεν μετριέται με την ποσότητα αλλά με την ποσότητα της ψυχής. Αυτή την ποιότητα είχαν οι πρόγονοί μας που έδωσαν τη ζωή τους για την δική μας ελευθερία. Αγωνίστηκαν για το Εμείς και όχι για το Εγώ. Ας το προσέξουμε αυτό σήμερα και ας είμαστε ενωμένοι στις δύσκολες ημέρες που περνάει όλη η ανθρωπότητα».

Στη συνέχεια ο ιστορικός και πρώην Δήμαρχος Νικόλαος Χ. Τέλωνας εκφώνησε τον Πανηγυρικό της ημέρας αναδεικνύοντας την ιστορική σημασία της Μάχης του Καρβασαρά.

Στο μνημείο κατέθεσαν στεφάνια ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης, ο Υφυπουργός κος Καραγκούνης, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της βουλής Αθανάσιος Παπαθανάσης, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κος Νίκος Κατσακιώρης, ο Ανώτερος διοικητής φρουράς Συνταγματάρχης Πεζικού κος Παντελής Μπερτσιάς, ο Αστυνομικός διευθυντής Ακαρνανίας Ταξίαρχος κος Δημήτρης Γαλαζουλας, ο Διοικητής λιμενικού τμήματος Αμφιλοχίας, Ανθυποπλοίαρχος, κος Κοντογιάννης, ο Διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αμφιλοχίας, κος Ευστάθιος Ντζέμος, ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη κος Περικλής Μίγδος και εκ μέρος των αγωνιστών Βάλτου η αστυνομικός των Αγωνιστών κα Σκυλοδήμου.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχιας.

Στην επετειακή γιορτή μεταξύ άλλων παρέστησαν η Βουλευτής Αιτ/νιας ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακα, οι Αντιπεριφερειάρχες κος Λίνος Μπλέτσας και Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κος Ιωάννης Τριανταφυλλάκης, ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας κος Αθανάσιος Κασόλας, ο Αντιδήμαρχος ΚΕΠ και Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Γιάννης Κουτσοθεόδωρος, η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Ευφροσύνη Διαμαντόπουλου, ο Αντιδήμαρχος Αρταίων κος Ευαγγέλου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Ακης Παπούλιας, Αντιδήμαρχοι της Αμφιλοχίας, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αμφιλοχίας Σπύρος Μπεκατώρος και Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων και συλλόγων.

Την τελετή αποκαλυπτηρίων συντόνισε η Αντιδήμαρχος Ελένη Αγρογιάννη.

Ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή τους το Στρατιωτικό Άγημα του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων Μεσολογγίου, τη Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας, τους μαθητές και τους Δ/ντες του Γυμνασίου Αμφιλοχίας, Γενικού Λυκείου Αμφιλοχίας και του ΕΠΑ.Λ Αμφιλοχίας, τον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλκιοπούλων, τον Πολιτιστικό, Εξωραϊστικό, Μορφωτικό Σύλλογο Χρυσοπηγής – Ελαιοφύτου «Οι 12 Απόστολοι», τον Σύλλογο Ποντίων Αγίου Κωνσταντίνου, «Δημήτριος Ψαθάς» και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων.

Οι επετειακές εκδηλώσεις που ξεκίνησαν το Σάββατο με ενημερωτική δράση, ακολούθησε η απονομή τιμητικών διακρίσεων στους απογόνους των Βαλτινών Αγωνιστών και την εκδήλωση μνήμης «200 Χρόνια Μνήμης – Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Αη-Συμιού»