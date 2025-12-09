Δήμος Αμφιλοχίας: Με επιτυχία η ημερίδα «Αμβρακικός Κόλπος: Προκλήσεις, Δεδομένα και Στρατηγικές Βιωσιμότητας»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «Αμβρακικός Κόλπος: Προκλήσεις, Δεδομένα και Στρατηγικές Βιωσιμότητας», στην Αμφιλοχία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Με ένα ζωντανό και πλούσιο διάλογο και την ενεργή και δυναμική παρουσία φορέων, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο Δήμος Αμφιλοχίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Εμπορικό Σύλλογο Αμφιλοχίας και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας με τίτλο «Αμβρακικός Κόλπος: Προκλήσεις, Δεδομένα και Στρατηγικές Βιωσιμότητας».

Η ημερίδα που στόχο είχε την ενίσχυση της συνεργασίας και η διεξαγωγή μιας γόνιμης συζήτησης για την προστασία και βιωσιμότητα του Αμβρακικού Κόλπου, έφερε μαζί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστήμονες και συλλόγους ανοίγοντας τη συζήτηση για τα κρίσιμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον και την προστασία του Αμβρακικού Κόλπου.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας των φορέων για την προστασία και την υλοποίηση έργων για την ανάπτυξη του Αμβρακικού Κόλπου: «Η παρουσία όλων μας εδώ επιβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας και της συλλογικής μας ευθύνης απέναντι σε έναν τόπο ανεκτίμητης περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας. Τον Αμβρακικό Κόλπο και το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού. Ένα οικοσύστημα μοναδικό, που βρίσκεται υπό την προστασία της Συνθήκης Ramsar και διεθνών συνθηκών, ως περιοχή υψηλής διεθνούς προτεραιότητας. Ένα οικοσύστημα για το οποίο είμαστε τυχεροί που ζούμε δίπλα του — αλλά και υπόλογοι για το μέλλον του. Η αναβάθμιση της ακτογραμμής, η δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών, η αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων και —κυρίως— η ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του υγροτοπικού μας συστήματος αποτελούν επιτακτικές προτεραιότητες. Η ανάγκη προστασίας δεν είναι μια τυπική υποχρέωση. Είναι ηθικό χρέος απέναντι στη φύση, στην κοινωνία μας και στις επόμενες γενιές. Δεν έχουμε πλέον περιθώρια για καθυστερήσεις. Ο σχεδιασμός οφείλει να περάσει άμεσα σε φάση υλοποίησης, με σαφές χρονοδιάγραμμα και συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα που αξίζει ο τόπος μας. Με διάλογο, συνέπεια και θεσμική ευθύνη. Να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο πολύτιμος φυσικός πλούτος θα υπηρετεί τον τόπο και θα παραμείνει ζωντανός», ανέφερε.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Στυλιανός Μπλέτσας, αναφέρθηκε στη βούληση της Περιφέρειάς Δυτικής Ελλάδας να προστατεύσει όλους τους περιβαλλοντικούς της θησαυρούς, τονίζοντας ότι αξιοποιούνται στο έπακρο λύσεις σύγχρονων τεχνολογιών παρακολούθησης αλλά και ανάλυσης δεδομένων με ξεκάθαρες χωροταξικές κατευθύνσεις, που μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη του πολυπόθητου στόχου της αειφόρου ανάπτυξής του Αμβρακικού Κόλπου.

Η κα Αναστασία Σίμου Τάσιου, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε., υπογράμμισε στον χαιρετισμό της τον καθοριστικό ρόλο της ΕΤΑΝΑΜ η οποία με συνέπεια και συστηματικότητα, υπηρετεί τον στρατηγικό της σκοπό: τη στήριξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της Πρέβεζας, της Άρτας και της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και των ευρύτερων περιοχών της Νότιας Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας που συνδέονται άμεσα με τον Αμβρακικό Κόλπο.

Ο Δήμαρχος Άρτας, Χριστόφορος Σιαφάκας, υπογράμμισε την αξία της θωράκισης του μοναδικού οικοσυστήματος, αναφερόμενος στις συνεχείς προκλήσεις και πιέσεις που ξεπερνούν τα διοικητικά όρια του Δήμου και είναι ο λόγος που η ημερίδα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς όπως τόνισε, η λύση δεν μπορεί να είναι τοπική, αλλά κοινή, επιστημονικά τεκμηριωμένη, διαδημοτική και διαπεριφερειακή. «Η πρώτη ενότητα της ημερίδας με τίτλο «Αμβρακικός Κόλπος: Συνεργασίες βιωσιμότητας – Ενότητα και κοινές δράσεις» είναι ακριβώς το σημείο, απ’όπου οφείλουμε να ξεκινήσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, στην ομιλία του μίλησε για τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας και ενός ενιαίου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης για τον Αμβρακικό Κόλπο, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αξιοποιεί την επιστημονική τεκμηρίωση και τα δεδομένα που έχουν προκύψει από σημαντικές μελέτες Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και φορέων διαχείρισης, τα οποία φωτίζουν την εξέλιξη των οικολογικών παραμέτρων του οικοσυστήματος, τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και τις νέες δυνατότητες, σημειώνοντας πως οι παρεμβάσεις, είτε έργα υποδομών είτε δράσεις προστασίας, βασίζονται στην επιστημονική γνώση και όχι σε πρόσκαιρες επιλογές.

Εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου Αμφιλοχίας, ο κος Αποστόλης Αυγερινός καλωσόρισε το κοινό, επισημαίνοντας τη διαρκή στήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Αμφιλοχίας σε πρωτοβουλίες που στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη.

Πολύτιμα στοιχεία και δεδομένα για το οικοσύστημα του Αμβρακικού Κόλπου από την πολυετή τους έρευνα παρουσίασαν στο κοινό ο Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Δρ. Χαράλαμπος Κουτσούκης, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη δεύτερη Ενότητα της ημερίδας με τίτλο: «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού: Διαφύλαξη και ανάδειξη του Φυσικού Περιβάλλοντος».



Ακολούθησε η θεματική ενότητα «Αλιευτικοί Πόροι: Προκλήσεις και Προοπτικές Βιώσιμης Αλιείας» κατά την οποία ο Κώστας Μπόκας, από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας αναφέρθηκε στις κατευθύνσεις που δίνονται από το Επιμελητήριο ώστε η επιχειρηματικότητα να είναι συνυφασμένη με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενώ ο Καραγεώργος Γιώργος – Πρόεδρος ΔΕΥΆ Άρτας, αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της διαχείρισης των υδάτων και του εκσυγχρονισμού των υποδομών ύδρευσης για την προστασία του οικοσυστήματος. Ο Παύλος Χαραλάμπους, Συντονιστής ΆΚΤΆΙΆ και Εκπρόσωπος Αλιευτικών Συλλόγων Αμβρακικού Κόλπου μίλησε για τις πηγές ρύπανσης του Αμβρακικού Κόλπου και την επιτακτική ανάγκη της στήριξης των αλιέων και της προστασίας των αλιευμάτων του Αμβρακικού. Ο Πάνος Κολιός, Πρόεδρος ΠΟΑΥ (Περιοχή Οργανωμένης Aνάπτυξης

Υδατοκαλλιεργειών Aμβρακικού) αναφέρθηκε στην ΠΟΑΥ Αμβρακικού και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους που λήφθηκαν υπόψιν και τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η μελέτη.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αλιέων Αμφιλοχίας, Χαράλαμπος Αργύρης μοιράστηκε ως αλιέας την εμπειρία του από την καθημερινή του επαφή με τη θάλασσα, σημειώνοντας την αναγκαιότητα οι φορείς να δράσουν άμεσα για τη στήριξη της αλιευτικής δραστηριότητας στον Αμβρακικό Κόλπο.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων και του κοινού για το μέλλον του Αμβρακικού Κόλπου, τις πιέσεις, τις επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών, τον ευτροφισμό, την ορθολογική διαχείριση του οικοσυστήματος και την έμπρακτη υποστήριξη του αλιευτικού κλάδου και του πρωτογενή τομέα μέσα από δράσεις που θα διασφαλίσουν ότι ο Αμβρακικός θα παραμένει παραγωγικός και προστατευμένος.

*Την ημερίδα συντόνισε ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Πήχας.