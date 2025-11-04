Δήμος Αμφιλοχίας: Φωτίστηκε και άλλαξε όψη η πλατεία Εμπεσού

Άλλαξε όψη η πλατεία Εμπεσού Αμφιλοχίας όπου έγινε εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού και παρεμβάσεις που την αναβάθμισαν αισθητικά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου «Αστικός εξοπλισμός πλατείας Εμπεσού» που είχε ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019» από τον Δήμο Αμφιλοχίας για τον ηλεκτροφωτισμό της κεντρικής πλατείας του χωριού Εμπεσού.

Με σκοπό την άρτια ενσωμάτωση σύγχρονου φωτισμού στον χώρο της πλατείας και της ανάδειξης της ως τοπόσημου και σημείου συνάντησης για τη Δημοτική Ενότητα Ινάχου, ο Δήμος Αμφιλοχίας προχώρησε στην υλοποίηση των εργασιών ηλεκτροφωτισμού που αναβάθμισαν αισθητικά την πλατεία, διασυνδέοντας αρμονικά τον χώρο με τις δομές πολιτισμού που φιλοξενεί, τον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Ειδικότερα, τοποθετήθηκαν νέοι μεταλλικοί στύλοι και σύγχρονα φωτιστικά LED, για μεγαλύτερη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, και με την πολύτιμη υποστήριξη της Τοπικής Κοινότητας Εμπεσού, αποκαταστάθηκαν οι πλάκες και τα παλαιά παγκάκια με νέα υλικά, βάψιμο και ενισχυμένη στήριξη, τοποθετήθηκε ενημερωτική πινακίδα για την ταυτότητα του χώρου και μεταλλικά κολωνάκια στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου πεσόντων, δημιουργήθηκε μόνιμη βάση για το χριστουγεννιάτικο δέντρο και σε συνεργασία με τον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Εμπεσού πραγματοποιήθηκαν εργασίες ελαιοχρωματισμού στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.