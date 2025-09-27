Δήμος Αμφιλοχίας: Φιλοξενεί το θεατρικό δρώμενο «200 Χρόνια Μνήμης – Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Αη-Συμιού»

Το θεατρικό δρώμενο «200 Χρόνια Μνήμης – Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Αη-Συμιού» φιλοξενεί ο Δήμος Αμφιλοχίας το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 19:30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας - Στις 18:00 μ.μ. τιμητική εκδήλωση για τους απογόνους των Βαλτινών Αγωνιστών

Στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από τη Μάχη του Καρβασαρά ο Δήμος Αμφιλοχίας υποδέχεται το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 19:30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας την εκδήλωση μνήμης «200 Χρόνια Μνήμης – Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Αη-Συμιού».

Θα προηγηθεί στις 18:00 μ.μ. τιμητική εκδήλωση για τους απογόνους Βαλτινών Αγωνιστών του 1821 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει στην κεντρική πλατεία το δρώμενο το οποίο περιλαμβάνει αφήγηση, μουσική, τραγούδι και χορό και περιγράφει το ιστορικό και λαογραφικό υπόβαθρο της Ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου όσο και της διατήρησης της ιστορικής της μνήμης μέχρι σήμερα μέσα από το πανηγύρι του Αγίου Συμεών.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη σύμπραξη του Συλλόγου Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός», του Ομίλου Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο Λιάρος», καθώς και της Διεθνούς Αδελφότητας Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων, η οποία παρουσιάζεται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, τιμώντας την επέτειο των 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο της Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων.

Η Δράση υλοποιείται με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού