Δήμος Αμφιλοχίας: Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από τη Μάχη του (Καρβασαρά)

Ο Δήμος Αμφιλοχίας τιμά με επετειακές εκδηλώσεις και τελετή αποκαλυπτηρίων ανδριάντα τα 200 χρόνια από τη Μάχη του Καρβασαρά (28 Σεπτεμβρίου 1825)

Ο Δήμος Αμφιλοχίας τιμά τα 200 χρόνια από την ιστορική Μάχη του Καρβασαρά (28 Σεπτεμβρίου 1825), όπου ο Γεώργιος Καραϊσκάκης κατατρόπωσε στον Καρβασαρά τη φρουρά πεντακοσίων εμπειροπόλεμων Τουρκαλβανών, του Οθωμανού Στρατάρχη Ρεσίτ Μεχμέτ Πασά (Κιουταχή), που είχαν στρατοπεδεύσει στο Κάστρο της αρχαίας Λιμναίας.

Η φρικτή αυτή «νυκτομαχία» – όπως τη χαρακτηρίζουν ιστορικές πηγές- υπήρξε καθοριστική για το ηθικό των πολιορκημένων στο Μεσολόγγι και κατερράκωσε το γόητρο του Κιουταχή, φέρνοντάς τον σε δεινή θέση.

Σήμερα, 200 ακριβώς χρόνια από την ηρωική εκείνη νύχτα, με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Σάκη Τορουνίδη και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Αμφιλοχίας θα αποτίσει φόρο τιμής σε ένα σημαντικό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης, πραγματοποιώντας διήμερες επετειακές εκδηλώσεις μνήμης στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου στην Αμφιλοχία.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν σημαιοστολισμό της πόλης, φωταγωγήσεις δημόσιων κτηρίων, θεατρική παράσταση με επίκαιρο ιστορικό περιεχόμενο, ομιλίες, ενημερωτικές δράσεις, εκδήλωση προκειμένου να τιμηθούν οι Βαλτινοί αγωνιστές, πανηγυρική δοξολογία και τελετή αποκαλυπτηρίων ανδριάντα προς τιμήν του στρατηγού της μάχης Γεωργίου Καραϊσκάκη που θα στέκεται στην Αμφιλοχία για να ξεχωρίζει ως ένα φωτεινό σύμβολο, που θα δείχνει στους μεταγενέστερους τον δρόμο του χρέους και της τιμής και θα τους εμπνέει σε κάθε αγώνα τους για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Με τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων ο Δήμος Αμφιλοχίας τιμά την αυτοθυσία των αγωνιστών της επανάστασης και υπενθυμίζει τη διαχρονική αξία του αγώνα τους για τα ιδανικά της πατρίδας και την ελευθερία.

Καλούμε όλους τους δημότες και επισκέπτες να παραστούν και να τιμήσουν με την παρουσία τους τις επετειακές εκδηλώσεις στη μνήμη ενός γεγονότος που διαμόρφωσε την ιστορική πορεία του τόπου μας.