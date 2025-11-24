Δήμος Αμφιλοχία: Προληπτικές εξετάσεις στους Γιαννόπουλους – Αύριο στο Περδικάκι

Προληπτικές εξετάσεις από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.Ομ.Υ.) του Ε.Ο.Δ.Υ. σήμερα στους Γιαννοπούλους , αύριο στο Περδικάκι του Δήμου Αμφιλοχίας.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας με γνώμονα την προαγωγή της υγείας των δημοτών και την πρόληψη, ενημερώνει ότι το Υπουργείο Υγείας και οι Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.Ομ.Υ.) του Ε.Ο.Δ.Υ., σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τις Τοπικές Αυτοδιοικητικές Αρχές, πραγματοποίησαν σήμερα σειρά προληπτικών εξετάσεων στο χωριό Γιαννόπουλοι της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου και αύριο, Τρίτη 26 Νοεμβρίου από τις 10:00 έως τις 12:30 θα βρίσκονται στο Περδικάκι Αμφιλοχίας, στο Κοινοτικό Γραφείο.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν:

• Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα

• Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

• Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τους συνιστώμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων.

Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και έχει προληπτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Μια ευκαιρία οι κάτοικοι των απομακρυσμένων χωριών μας να αξιοποιήσουν την παρουσία των εξειδικευμένων ομάδων και να φροντίσουν την υγεία τους.

Το κλιμάκιο υποδέχτηκε το πρωί στο χωριό Γιαννόπουλοι ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ, Κώστας Γαλάνης και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Βασίλης Κατσιάδας.