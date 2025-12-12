Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας: Ξεκινά με τη νέα χρονιά η παρέμβαση στα μονοπάτια

120 χιλιόμετρα και 15 διαδρομές αναψυχής, με ορισμένες εξ’ αυτών να έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας για τα μονοπάτια που έχουν ενταχθεί στο εθνικό δίκτυο μονοπατιών και πεζοπορίας, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Η σχετική σύμβαση θα ξεκινήσει να εκτελείται από το 2026 καθώς πρόσφατα από το Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του σχετικού διαγωνισμού στην εταιρεία « Γ.Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έκπτωση 1%.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 677.104,28 ευρώ και στόχο έχει την αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών και

διαδρομών πεζοπορίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα εντάσσονται μονοπάτια, τα οποία διακρίνονται σε μονοπάτια αναψυχής και εκπαιδευτικά -θεματικά μονοπάτια.

Σήμερα στα υφιστάμενα μονοπάτια της περιοχής παρουσιάζονται αρκετά ζητήματα φθορών, σημαντικές ελλείψεις σε πινακίδες και χώρους ξεκούρασης για τους περιπατητές. Έτσι προβλέπονται οι εξής εργασίες:

Καθαρισμός από θάμνους, βάτα, κλαδιά, πέτρες κτλ

Πινακίδες κατεύθυνσης

Πινακίδες πληροφόρησης

Πινακίδες σήμανσης πορείας

Σκαλοπάτια με κορμούς δένδρων

Ξύλινα κιόσκια με μεταλλικό σκελετό και στέγαστρο και έπιπλα συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων βάσεων

Ξύλινα παγκάκια με ή χωρίς πλάτη

Ξύλινα κάγκελα

Οι διαδρομές ιδίως στην περιοχή της Παλαίρου, που παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη τουριστική επισκεψιμότητα, αναμένεται να προσελκύσουν αμέσως αρκετούς από τους επισκέπτες της περιοχής, καθώς ήδη τα περισσότερα καταλύματα της περιοχής προτείνουν στους επισκέπτες τους εναλλακτικές δραστηριότητες, μεταξύ αυτών και η πεζοπορία σε σημεία ενδιαφέροντος.

Για παράδειγμα η πρώτη διαδρομή που εντάσσεται στο πρόγραμμα του Δήμου είναι η διαδρομή «Αρχαία Παλαίρος – Στέρνα» μήκους οκτώ χιλιομέτρων. Σε αυτήν ο

πεζοπόρος μπορεί να συναντήσει δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου Ακτίουνιτσας: τα εντυπωσιακά τείχη και ερείπια της αρχαίας Παλαίρου, τον εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο της Στέρνας με την οχύρωση και την εξαιρετική θέα, καθώς και τα ερείπια αρχαίων ναών στην κορυφή του λόφου του Προφήτη Ηλία. Το τείχος της πόλης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση και αντανακλά την ύπαρξη μιας μεγάλης πόλης.

Σε ορισμένα σημεία το τείχος διατηρείται μέχρι τον περίδρομο, ενώ σε άριστη κατάσταση διατηρούνται και ορισμένες κλίμακες ανόδου σκάλες). Η πρόσβαση γίνεται

μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου και ο πεζοπόρος μπορεί να απολαύσει ένα πυκνό δάσος βελανιδιάς, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής είναι σε βατό αγροτικό δρόμο με εξαιρετική θέα προς όλα τα σημεία του ορίζοντα.

Οι διαδρομές

Διαδρομή 1: Αρχαία Παλαίρος-Στέρνα 8 χιλιόμετρα

Διαδρομή 2: Πογωνιά Κυκλική 8,8 χιλιόμετρα

Διαδρομή 3: Περιβόλια-Μονή Αγίου Δημητρίου 2,5 χιλιόμετρα

Διαδρομή 4: Παλαίρος-Μπουρδουβαλαίικα 1 χιλιόμετρο

Διαδρομή 4Α: Συνδετικό Σκέλος 0,6 χιλιόμετρο

Διαδρομή 5: Μπουρδουβαλαίικα-Σπήλαιο ΤσερεκάΒατάκια 3,2 χιλιόμετρα

Διαδρομή 6: Παλαίρος-Λιβούτβα-Ντουριές 11 χιλιόμετρα

Διαδρομή 7: Παλιά Σκλάβαινα-Ντουρίες 9,8 χιλιόμετρα

Διαδρομή 8: Στέρνα-Νιό Πηγάδι 7 χιλιόμετρα

Διαδρομή 9: Θύρρειο-Αη Λιάς Τσεκούρας-Νιό Πηγάδι-Παναγία Βροχοτινή 16,6 χιλιόμετρα

Διαδρομή 10: Βάτος-Καταραχιά 4,6 χιλιόμετρα

Διαδρομή 11: Βάτος-Σέλα-Ψηλή Κορφή-Βάτος 5,8 χιλιόμετρα

Διαδρομή 12: Κομποτή-Ασάνη-Σέλα 9,6 χιλιόμετρα

Διαδρομή 13: Κομποτή-Κορυφή Μπουμιστός-Ασάνι 7,7 χιλιόμετρα

Διαδρομή 14: Παλιά Κομποτή-Παλιά Αχυρά-Νήσσα Λουτράκι 17 χιλιόμετρα

Διαδρομή 15: Νήσσα-Παλιό Βούστρι- Αη Λιάς Τσεκούρα 6,4 χιλιόμετρα

Σύνολο Διαδρομών 119,6 χιλιόμετρα

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»