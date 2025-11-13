Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Το μήνυμα του Δημάρχου Αθ. Κασόλα

Ο Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέδειξε την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος, αλλά και την προσπάθεια που καταβάλλουν τα συνεργεία, ενώ έκανε γνωστό πως ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ειδικότερα, ο κ. Κασόλας αναφέρει:

“Σε θέσεις μάχης βρίσκονται για τέταρτη ημέρα όλες οι δυνάμεις του Δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών στις δημοτικές υποδομές και όσα αυτή η κακοκαιρία άφησε στο πέρασμά της.

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης του φαινομένου ριχτήκαμε στη μάχη να περιορίσουμε την έκταση των προβλημάτων όμως εξαιτίας του τεράστιου όγκου νερού (έπεσαν 130 τόνοι νερό ανά στρέμμα σε μικρό χρονικό διάστημα) σημειώθηκαν ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, οδικό δίκτυο, γέφυρες και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις. Είμαστε όλοι στις επάλξεις από το πρώτο λεπτό, όλο το προσωπικό του δήμου και δίπλα σε όσους δημότες μας το είχαν ανάγκη.

Η πιο σοβαρή περίπτωση ήταν η ζημιά στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης , με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς νερό σπίτια και επιχειρήσεις στη Βόνιτσα. Τα συνεργεία του Δήμου μας με τον διαθέσιμο μηχανολογικό εξοπλισμό κατέλαβαν υπεράνθρωπες προσπάθειες και αποκαταστήσαν την μεγάλη ζημιά για να υδροδοτηθεί η Βόνιτσα .