Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Το μήνυμα του Δημάρχου Αθ. Κασόλα

64
Ο Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέδειξε την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος, αλλά και την προσπάθεια που καταβάλλουν τα συνεργεία, ενώ έκανε γνωστό πως ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Ειδικότερα, ο κ. Κασόλας αναφέρει:
“Σε θέσεις μάχης βρίσκονται για τέταρτη ημέρα όλες οι δυνάμεις του Δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών στις δημοτικές υποδομές και όσα αυτή η κακοκαιρία άφησε στο πέρασμά της.
Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης του φαινομένου ριχτήκαμε στη μάχη να περιορίσουμε την έκταση των προβλημάτων όμως εξαιτίας του τεράστιου όγκου νερού (έπεσαν 130 τόνοι νερό ανά στρέμμα σε μικρό χρονικό διάστημα) σημειώθηκαν ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, οδικό δίκτυο, γέφυρες και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις. Είμαστε όλοι στις επάλξεις από το πρώτο λεπτό, όλο το προσωπικό του δήμου και δίπλα σε όσους δημότες μας το είχαν ανάγκη.
Η πιο σοβαρή περίπτωση ήταν η ζημιά στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης , με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς νερό σπίτια και επιχειρήσεις στη Βόνιτσα. Τα συνεργεία του Δήμου μας με τον διαθέσιμο μηχανολογικό εξοπλισμό κατέλαβαν υπεράνθρωπες προσπάθειες και αποκαταστήσαν την μεγάλη ζημιά για να υδροδοτηθεί η Βόνιτσα .
Ήτανε όλοι εκεί μέχρι το βράδυ ακούραστα και τους ευχαριστώ μαζί με τα συνεργεία μας Nikos Tsanakas ,Dimitris Ferentinos , οι εργαζόμενοι του Δήμου μας Δημήτρης Σαπέλας , Παντελής-Μαρία Σάλιαρη, Νικος Δριβαςη Περιφέρεια, από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μας με μηχανήματα , και ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Nektarios Farmakisκαθώς και οι συνεργάτες μου και με ζήλο, οργάνωση και προγραμματισμό επουλώνουμε σιγά-σιγά τις πληγές που θα χρειαστούν χρόνο πολύ , και καταφέραμε τουλάχιστον αυτή η κακοκαιρία να είναι μεν καταστροφική, αλλά ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε φονική και δεν είχαμε θύματα.
Αυτές τις κρίσιμες ώρες ας μην επιχειρούν ορισμένοι να κινδυνολογήσουν ή να υποδυθούν τους διπλωματικούς αναλυτές, διότι αναγνωρίζοντας τη σημασία της προληπτικής συντήρησης των ρεμάτων που είχε ήδη γίνει τμήμα που είναι στον Άγιο Νεκτάριο, ενισχύσαμε τις προσπάθειές μας, πέραν των αρμοδιοτήτων μας με καθαρισμούς το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τα συνεργεία της Περιφέρειας (που είναι στην αρμοδιότητά της ο καθαρισμός) είχαν προβεί σε εκτεταμένες εργασίες.
Τα φρεάτια παρότι είχαν καθαριστεί επιμελώς δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν πλήρως στον μεγάλο όγκο νερού που έπεσε.
Ο Δήμος μας συνεχίζει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Θα καταγραφούν όλες οι ζημιές και θα κινηθούμε άμεσα ώστε να στηριχθούν οι δημότες μας που επλήγησαν από την κακοκαιρία και να γίνουν οι αποκαταστάσεις ζητώντας έκτακτη
χρηματοδότηση από το Υπουργείο . Ήδη επικοινώνησα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης έχει κηρυχθεί από χτες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος μας προκειμένου να «τρέξουν» πιο γρήγορα οι διαδικασίες αποκατάστασης.
Από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, βρίσκεται στο Δήμο μας επιτροπή της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) για την καταγραφή των ζημιών των σπιτιών , που είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους , και θα δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή τους έστω και σε πολύ μικρό βαθμό
Είναι κάτι παραπάνω από έκδηλο ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ναι μεν σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος στήριξης της κοινωνίας δίνει όμως και μάχη κόντρα σε καιρικά φαινόμενα που δυστυχώς είναι απρόβλεπτα ως προς το μέγεθος και τον τρόπο εκδήλωσής τους , χωρίς τους αναγκαίους πόρους με μηχανήματα αποτελεί για άλλη μια φορά το αποκούμπι της κοινωνίας .
Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν για την θωράκιση της περιοχής μας και γίνονται ακόμη πιο επιτακτικά, μετά τα όσα ζήσαμε με τρόπο καταλυτικό λόγω έλλειψης υποδομών το οποίο
Θα ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές .
Το χρέος όλων μας την επόμενη ημέρα είναι να δούμε το βαθύτερο νόημα αυτής της καταστροφής και τούτο να λειτουργήσει προς όφελος μας .
ΥΓ :1 Ο μαθητευόμενος μάγος της << Μπουχαλης >> δεν μπορέσε να φτιάξει την αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης σε μισή μέρα με ένα μπάι πας….Αν και έρχονταν συνεχώς στο χώρο αποκατάστασης της ζημιάς ….”