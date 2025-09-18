Δήμος Αγρινίου: Ξεκινούν οι εγγραφές στο Τμήμα Παραδοσιακής και Λαϊκής Τέχνης για το 2025-26
Ξεκινούν οι εγγραφές στο Τμήμα Παραδοσιακής και Λαϊκής Τέχνης που παρέχει ο Δήμος Αγρινίου, μέσω του οποίου «Η αγάπη για τη δημιουργία συνεχίζεται» σε τμήματα κοπτικής - ραπτικής, κεντήματος και άλλων παραδοσιακών τεχνών.
Ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει να στηρίζει και να αναδεικνύει την αγάπη για τη δημιουργία μέσα από το Τμήμα Παραδοσιακής και Λαϊκής Τέχνης, το οποίο για τη χρονιά 2025-2026 ανακοινώνει την έναρξη νέων τμημάτων.
Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν τμήματα:
- Κοπτικής - Ραπτικής
- Κεντήματος
- Παλαιώσης
- Mix Τεχνικές
Υπεύθυνη διδασκαλίας είναι η Ξανθή Γκούβρα, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6947 755352.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 26 έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, καθημερινά στις ώρες 11:00-13:00 και 19:00-20:30, στην Πρώην Καπναποθήκη Παπαστράτου (Λαγκλή & Αναστασιάδη).
Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.
Τα αναλυτικά προγράμματα με τις ώρες των τμημάτων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη των εγγραφών.
Με το σύνθημα «Η αγάπη για τη δημιουργία συνεχίζεται…», ο Δήμος Αγρινίου προσκαλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν ή να εξελίξουν τις γνώσεις τους στις παραδοσιακές και λαϊκές τέχνες, να δηλώσουν συμμετοχή και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία δημιουργίας και πολιτισμού.
Δείτε την αφίσα: