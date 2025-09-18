Δήμος Αγρινίου: Ξεκινούν οι εγγραφές στο Τμήμα Παραδοσιακής και Λαϊκής Τέχνης για το 2025-26

Ξεκινούν οι εγγραφές στο Τμήμα Παραδοσιακής και Λαϊκής Τέχνης που παρέχει ο Δήμος Αγρινίου, μέσω του οποίου «Η αγάπη για τη δημιουργία συνεχίζεται» σε τμήματα κοπτικής - ραπτικής, κεντήματος και άλλων παραδοσιακών τεχνών.

Ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει να στηρίζει και να αναδεικνύει την αγάπη για τη δημιουργία μέσα από το Τμήμα Παραδοσιακής και Λαϊκής Τέχνης, το οποίο για τη χρονιά 2025-2026 ανακοινώνει την έναρξη νέων τμημάτων.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν τμήματα:

Κοπτικής - Ραπτικής

Κεντήματος

Παλαιώσης

Mix Τεχνικές

Υπεύθυνη διδασκαλίας είναι η Ξανθή Γκούβρα, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6947 755352.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 26 έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, καθημερινά στις ώρες 11:00-13:00 και 19:00-20:30, στην Πρώην Καπναποθήκη Παπαστράτου (Λαγκλή & Αναστασιάδη).

Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.

Τα αναλυτικά προγράμματα με τις ώρες των τμημάτων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη των εγγραφών.

Με το σύνθημα «Η αγάπη για τη δημιουργία συνεχίζεται…», ο Δήμος Αγρινίου προσκαλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν ή να εξελίξουν τις γνώσεις τους στις παραδοσιακές και λαϊκές τέχνες, να δηλώσουν συμμετοχή και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία δημιουργίας και πολιτισμού.

Δείτε την αφίσα: