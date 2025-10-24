Δήμος Αγρινίου: Το πρόγραμμα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 2025

Το πρόγραμμα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο Δήμος Αγρινίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γεώργιος Παπαναστασίου και το Δημοτικό Συμβούλιο, σας προσκαλούν να παραστείτε στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Γενικός Σημαιοστολισμός Δημοσίων, Δημοτικών καταστημάτων και καταστημάτων Ν.Π. Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών από τις 8.00 το πρωί της 26ηςμέχρι της Δύσης του ηλίου της 28ηςΟκτωβρίου 2025.

Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών, κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2025.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

09:30 Έπαρση της σημαίας στην πλατεία Μαρίας Δημάδη, συνοδεία σαλπιγκτή.

11:30 Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του ένδοξου Ήρωα Ανδρέα Τσίγκα από μαθητή/τρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

11:30 Κατάθεση στεφάνου στη μνήμη του ένδοξου Ήρωα Νικολάου Παναγιώτου, από μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου.

11:55 Πέρας προσέλευσης επισήμων και σχολείων στο μνημείο των Πεσόντων στην Πλατεία Μαρίας Δημάδη.

12:00 Επιμνημόσυνη δέηση & κατάθεση στεφάνων από φοιτητές των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, μαθητές των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσηςκλπ.

Θα παιανίζει η Δημοτική Φιλαρμονική.

ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

09:30 Έπαρση της σημαίας στην πλατεία Μαρίας Δημάδη, συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

09:45 Πέρας προσέλευσης αντιπροσωπειών των μαθητών στη Μητρόπολη.

09:55 Πέρας προσέλευσης επισήμων στη Μητρόπολη.

10:00 Τέλεση επίσημης Δοξολογίας.

Εκφώνηση τουΠανηγυρικού της ημέραςαπό τονκοΣύρρο Ευάγγελο Επίτιμο Διευθυντή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην Πλατεία Μαρίας Δημάδη.

11:00 Παρέλαση.

Η παρέλαση θα γίνει επί των οδών Παπαστράτου, Πλατείας Δημοκρατίας, πεζοδρόμου Χαρ.Τρικούπη και πέρας στη συμβολή των οδών Χαρ.Τρικούπη και Μακρή.

12:00 Μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην κτίριο Τράπεζας της Ελλάδας, οδός Αναστασιάδη 1).

18:00 Υποστολή της σημαίας στην πλατεία Μαρίας Δημάδη, συνοδεία σαλπιγκτή.

Σημείωση: Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι να το δηλώσουν μέχρι το μεσημέρι της 24ηςΟκτωβρίου (τηλ. 2641 3 60400, 60403).

Παρακαλούνται να ρυθμίσουν:

• Τα της δοξολογίας ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιερατικός Επίτροπος.

• Τα της απόδοσης τιμών ο Ανώτατος Διοικητής Φρουράς.

• Τα της Τάξης ο κ. Δ/ντής Αστυνομικής Δ/νσης Ακαρνανίας.

• Τα της συμμετοχής των μαθητών και συντονισμού της παρέλασης

οι Διευθυντές Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

• Συντονιστές της παρέλασης ορίζονται:

Για τη Β/θμια Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής : ο κ. Αρμύρας- Γεωργογιάννης Γεώργιος του 5ου Γυμνασίου Αγρινίου και ο κ. Θεοδοσίου Δημήτριος διευθυντής του Γενικού Λυκείου Γαβαλούς.

• Εκφωνητής ο εκπαιδευτικός κ. Μπαμπαρούτσης Διονύσιος .

• Τελετάρχης ορίζεται ο εκπαιδευτικός κ. Τσιάμης Χαράλαμπος.