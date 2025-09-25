Δήμος Αγρινίου: Την Τετάρτη η δοκιμαστική ήχηση σειρήνων συναγερμού και καμπανών Ιερών Ναών

Δήμος Αγρινίου: Την Τετάρτη η δοκιμαστική ήχηση σειρήνων συναγερμού και καμπανών Ιερών Ναών
Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Δήμος Αγρινίου με αφορμή τη δοκιμαστική ήχηση σειρήνων συναγερμού και καμπανών Ιερών Ναών στο πλαίσιο της Άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

 

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες ότι την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της πανελλαδικής Άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, καθώς και ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της περιοχής, σύμφωνα με το πρόγραμμα:

  • 11:00: Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης – διάρκεια 60 δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).
  • 11:05: Λήξη συναγερμού – διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
  • 11:30: Σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ – διάρκεια 120 δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).
  • 11:35: Λήξη συναγερμού – διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
  • Ταυτόχρονα, οι καμπάνες των Ιερών Ναών θα ηχήσουν με βραχείς κωδωνισμούς σε ταχύ ρυθμό διάρκειας 3 λεπτών.

Η ενεργοποίηση των σειρήνων και των καμπανών έχει αποκλειστικά δοκιμαστικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

Ο Δήμος Αγρινίου ζητά την κατανόηση των πολιτών και τους καλεί να ενημερώσουν ιδιαιτέρως άτομα που ενδέχεται να επηρεαστούν από τον ήχο (π.χ. ηλικιωμένους, παιδιά, κατοικίδια). Η άσκηση αυτή συμβάλλει στην βελτίωση της ετοιμότητας και της ασφάλειας του τοπικού πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Σύλληψη στο Αιτωλικό για ρευματοκλοπή - Εντοπίστηκε παράνομη παροχή σε κατοικία

Σύλληψη στο Αιτωλικό για ρευματοκλοπή - Εντοπίστηκε παράνομη παροχή σε κατοικία

Σύλληψη για ρευματοκλοπή σημειώθηκε στο Αιτωλικό Μεσολογγίου, μετά από έλεγχο συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ

25 Σεπ 2025

Ετικέτες: Δήμος Αγρινίου, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΗΧΗΣΗ, καμπανες, ΣΕΙΡΗΝΕΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;