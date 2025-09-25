Δήμος Αγρινίου: Την Τετάρτη η δοκιμαστική ήχηση σειρήνων συναγερμού και καμπανών Ιερών Ναών

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Δήμος Αγρινίου με αφορμή τη δοκιμαστική ήχηση σειρήνων συναγερμού και καμπανών Ιερών Ναών στο πλαίσιο της Άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες ότι την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της πανελλαδικής Άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, καθώς και ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της περιοχής, σύμφωνα με το πρόγραμμα:

11:00: Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης – διάρκεια 60 δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

11:05: Λήξη συναγερμού – διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

11:30: Σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ – διάρκεια 120 δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

11:35: Λήξη συναγερμού – διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Ταυτόχρονα, οι καμπάνες των Ιερών Ναών θα ηχήσουν με βραχείς κωδωνισμούς σε ταχύ ρυθμό διάρκειας 3 λεπτών.

Η ενεργοποίηση των σειρήνων και των καμπανών έχει αποκλειστικά δοκιμαστικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

Ο Δήμος Αγρινίου ζητά την κατανόηση των πολιτών και τους καλεί να ενημερώσουν ιδιαιτέρως άτομα που ενδέχεται να επηρεαστούν από τον ήχο (π.χ. ηλικιωμένους, παιδιά, κατοικίδια). Η άσκηση αυτή συμβάλλει στην βελτίωση της ετοιμότητας και της ασφάλειας του τοπικού πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.