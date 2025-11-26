Δήμος Αγρινίου: Τίμησε στους πεσόντες του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων στα υψώματα του Καλπακίου

Τους ήρωες που έπεσαν για την πατρίδα στα υψώματα του Καλπακίου τίμησε ο Δήμος Αγρινίου που εκπροσωπήθηκε στις καθιερωμένες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης από τον αντιδήμαρχο Κώστα Κουμπουλή.

Με βαθύ σεβασμό τελέστηκε και φέτος, για 28η συνεχή χρονιά, το καθιερωμένο μνημόσυνο για τους ηρωικώς πεσόντες του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων, που έδωσαν τη ζωή τους στις σκληρές μάχες των υψωμάτων βόρεια του Καλπακίου – Γκραμπάλας, Τσουφοράχης, Κεφαλοβουλγάρας και Βίγλας.

Εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Αγρινίου, ο αντιδήμαρχος Κώστας Η. Κουμπουλής τόνισε στην ομιλία του το χρέος μνήμης προς τους 43 ήρωες της Μάχης της Γκραμπάλας, ανάμεσα στους οποίους ήταν και 18 Αιτωλοακαρνάνες. Υπογράμμισε ότι «ο τόπος των μαχών δεν ήταν απλώς ένα πεδίο σύγκρουσης, αλλά ένα σημείο όπου γράφτηκε ιστορία με αυταπάρνηση και υψηλό πατριωτισμό», ενώ σημείωσε πως για τους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας «η μνήμη είναι προσωπική υπόθεση, η ιστορία των οικογενειών και της γης τους».

Ανανεώνοντας το συλλογικό χρέος απέναντι στους πεσόντες, ο κ. Κουμπουλής επισήμανε ότι η θυσία τους αποτελεί «φάρο που οδηγεί τις νεότερες γενιές στον

σεβασμό της δημοκρατίας, της ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απόδοση τιμών και την ευχή: «Αιωνία η μνήμη των ηρώων

μας».

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Κουμπουλή:

«Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Ενόπλων Δυνάμεων, αγαπητοί συγγενείς των πεσόντων, αγαπητοί συμπολίτες,

»Με βαθύ σεβασμό και ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα εδώ, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Αγρινίου, για να τιμήσουμε τη μνήμη των 43 ηρώων που έπεσαν στη Μάχη της Γκραμπάλας τον Νοέμβριο του 1940. Ανάμεσά τους, 18 Αιτωλοακαρνάνες, που στάθηκαν με αυταπάρνηση απέναντι στον εχθρό και πρόσφεραν ό,τι πολυτιμότερο είχαν – τη ζωή τους.

»Βρισκόμαστε εδώ για να μνημονεύσουμε όχι μόνο μια πολεμική αναμέτρηση, αλλά μία πράξη υψηλού πατριωτισμού και συλλογικού χρέους. Ο τόπος που βρισκόμαστε εδώ σήμερα δεν ήταν απλώς ένα πεδίο μάχης. Ήταν ο τόπος όπου γράφτηκε μια ακόμη σελίδα δόξας της ελληνικής ψυχής, όπου νέοι άνθρωποι, μετατράπηκαν σε υπερασπιστές της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας της πατρίδας.

»Οι ήρωες που τιμούμε σήμερα δεν αναζήτησαν την αναγνώριση. Δεν επιδίωξαν τιμές. Έπραξαν το καθήκον τους με πίστη, με γενναιότητα και με βαθιά συναίσθηση της ιστορικής ευθύνης που τους καλούσε. Και γι’ αυτό ακριβώς η θυσία τους αποτελεί για όλους μας έναν φάρο φωτεινό που μάς καθοδηγεί μέχρι σήμερα.

»Ιδιαίτερα για εμάς, τους ανθρώπους του Αγρινίου και ολόκληρης της Αιτωλοακαρνανίας, η μνήμη των 18 συμπατριωτών μας είναι προσωπική υπόθεση. Είναι η ιστορία των οικογενειών μας, της γης μας. Τους οφείλουμε όχι μόνο τιμή, αλλά και την υπόσχεση ότι η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η μνήμη τους μάς εμπνέει να στεκόμαστε όρθιοι, να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, την ειρήνη και την κοινωνική συνοχή.

»Με σεβασμό, τιμούμε σήμερα τους πεσόντες και ανανεώνουμε το χρέος μας απέναντί τους: να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια, να διδάσκουμε τις νεότερες γενιές, να υπερασπιζόμαστε όσα εκείνοι προστάτευσαν με τη ζωή τους.

Αιωνία η μνήμη των ηρώων μας».