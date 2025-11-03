Δήμος Αγρινίου: Τα αποτελέσματα του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού θεατρικού μονολόγου

Τα αποτελέσματα

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΚΑΙΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Λεμεσός Κύπρου, για το έργο της «ΑΓΑΠΗ»

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΒΛΩΤΙΝΑ ΠΟΥΔΑΡΑ, Αγρίνιο, για το έργο της «ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ»

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΟΠΟΔΗ, Αγρίνιο, για το έργο της «ΦΙΛΤΡΑ…ΑΦΙΛΤΡΑ»

1ος ΕΠΑΙΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΡΛΑ, Μεγαλόπολη Αρκαδίας, για το έργο της «ΒΑΣΙΛΗ…ΠΑΤΑ ΓΚΑΖΙ»

2ος ΕΠΑΙΝΟΣ

ΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, Χαλάνδρι Αττικής, για το έργο της «ΟΙ ΦΟΥΣΚΕΣ»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ, Βόλος, για το έργο του «ΤΑ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ»

3ος ΕΠΑΙΝΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, Πάτρα, για το έργο του «Η ΚΑΡΕΚΛΑ»

Στον εφετινό διαγωνισμό είχαμε συνολικά 79 συμμετοχές από όλες τις περιοχές της χώρας και την Κύπρο, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του διαγωνισμού.

Η οργανωτική επιτροπή εκφράζει την ικανοποίηση της για την ανοδική πορεία του διαγωνισμού που δείχνει ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων,κάτι που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή συνολικά για την πόλη μας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και να συγχαρούμε θερμά τους βραβευθέντες και διακριθέντες για την επιτυχία τους.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στην διευθύντρια και τους υπαλλήλους της ΠαπαστρατείουΔημοτικήςΒιβλιοθήκηςγια την άψογη συνεργασία μας, καθώς και στα μέλη της κριτικής επιτροπής για τονχρόνοπου αφιέρωσαν. Όλοι έχουν συμβάλει στην καθιέρωση του διαγωνισμού ως έναν σημαντικό λογοτεχνικό θεσμό πανελλήνιας εμβέλειας.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής αλφαβητικά:

Κώστας Κακαβιάς [Συγγραφέας – Γραμματέας ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου]

ΓιούληΜαρούση [Ηθοποιός – Σκηνοθέτης]

Γιώργος Μικέλης [Θεατρολόγος – Μέλος ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου]

Κατερίνα Παπασάββα [Καθηγήτρια Φιλόλογος]

Μαίρη Τσαμάκη [Καθηγήτρια Φιλόλογος]

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Γιώργος Δ. Καραμητσοπουλος