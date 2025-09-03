Δήμος Αγρινίου: Συνεδριάζει το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας στις 9 Σεπτεμβρίου

Το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου πρόκειται να συνεδριάσει στις 9 Σεπτεμβρίου με στόχο την προετοιμασία για τη χειμερινή περίοδο.

Τι αναφέρει η πρόσκληση:

Σας προσκαλούμε στην 2η Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Αγρινίου ,με θέμα: «Σχεδιασμός και

δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών

φαινομένων, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την χειμερινή περίοδο 2025-2026».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Αβραάμ Αναστασιάδη 1 στο

Αγρίνιο (πρώην κτίριο Τράπεζας Ελλάδος).

Τα τακτικά μέλη του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου που αδυνατούν να παραβρεθούν στη εν λόγω συνεδρίαση ,παρακαλούνται όπως

ενημερώσουν έγκαιρα τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παραστούν στη συνεδρίαση.

Επίσης, οι Δημοτικές Ενότητες στις οποίες κοινοποιείται η πρόσκληση, παρακαλούνται όπως

ενημερώσουν τους Προέδρους των Κοινοτήτων τους, προκειμένου να παραστούν στη συνεδρίαση.

