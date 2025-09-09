Δήμος Αγρινίου: Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ενόψει της χειμερινής περιόδου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 2η τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Αγρινίου, ενόψει της χειμερινής περιόδου. Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων που συμβάλλουν στην έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία του Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Αρχικά έγινε απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου και στη συνέχεια εξετάστηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν:

• την ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων κ.ά.),

• τη διασφάλιση της επικοινωνίας και της απρόσκοπτης ροής πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων,

• την ενημέρωση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου για τις δράσεις των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.),

• τον συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας με όλους τους συναρμόδιους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ κ.λπ.),

• τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο, με έμφαση στο αγροτικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Αγρινίου,

• την κατάσταση του δικτύου ομβρίων υδάτων καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων,

• τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της δράσης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4662/2020,

• την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου για την ενίσχυση του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου τόνισε:

«Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε ενδεχόμενο. Ο Δήμος Αγρινίου μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η οποία πλέον έχει εξελιχθεί σε κλιματική κρίση. Είναι πρόδηλο ότι τα τελευταία έτη –και ιδίως φέτος– οι πυρκαγιές παρουσιάζουν συνεχή αύξηση• εντούτοις, όλες κατεσβέσθησαν άμεσα χάρη στη συνδρομή και τον άρτιο συντονισμό με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η σημερινή συνεδρίαση έχει διττό χαρακτήρα: αφ’ ενός τον απολογισμό της θερινής περιόδου, αφ’ ετέρου –και κυρίως– την προετοιμασία για τον χειμώνα που έρχεται. Γνωρίζουμε καλά ότι ακόμη και αυτή την εποχή μπορεί να εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρές βροχοπτώσεις ή χαλαζοπτώσεις. Σε αυτές τις περιστάσεις απαιτείται πλήρης συντονισμός, στον οποίο έχουμε επιτύχει να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια, ώστε να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε κάθε απρόοπτο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λειτουργούμε ως ενιαίο και αρραγές σύνολο. Για κάθε συμβάν υπάρχει άμεση ειδοποίηση μέσω των κινητών μας τηλεφώνων, εξασφαλίζοντας την ταχύτατη κινητοποίηση όλων. Οι υπηρεσίες του Δήμου, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Ελληνική Αστυνομία παραμένουν διαρκώς σε κατάσταση ετοιμότητας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό».

Ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη, τον συντονισμό και την άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων, με μοναδικό στόχο την προστασία της ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.