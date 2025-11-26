Δήμος Αγρινίου: Συνεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας λόγω ενεργοποίησης RedCode

Συνεδρίασε σήμερα στον Δήμο Αγρινίου, εκτάκτως το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας λόγω ενεργοποίησης RedCode

Έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) Δήμου Αγρινίου λόγω ενεργοποίησης κινητοποίησης RedCode

Σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου Αγρινίου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην Τράπεζα της Ελλάδος).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Α4998/25-11-2025 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία τέθηκαν σε κατάσταση κινητοποίησης REDCODE οι:

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

• Περιφέρεια Πελοποννήσου

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

• Περιφέρεια Ηπείρου

Η απόφαση βασίζεται στο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που εκδόθηκε την Τρίτη 25.11.2025, καθώς και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στις παραπάνω περιοχές χαρακτηρίζεται ως υψηλός.

Με την ενεργοποίηση του καθεστώτος κινητοποίησης RedCode, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα. Ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, τα διαθέσιμα μέσα και υλικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση σε ενδεχόμενες έκτακτες ανάγκες και η αποτελεσματική διαχείριση πιθανών συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Παράλληλα, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων.

Ο Δήμος Αγρινίου παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.