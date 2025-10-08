Δήμος Αγρινίου: Στην τελική ευθεία η διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Η επόμενη γενιά έργων και δράσεων στο επίκεντρο του Δήμου Αγρινίου, με τη διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να ολοκληρώνεται την Παρασκευή (10.10.25). Τι λέει στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου, Βασίλης Φωτάκης.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήξη της υποβολής προτάσεων από πολίτες, φορείς, αλλά και επιχειρήσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου. Η φάση αυτή, της υποβολής προτάσεων, (η όποια είχε ανακοινωθεί προ πολλού) αποτελεί ουσιαστικά τη «σύνδεση» των πολιτών με το πρόγραμμα αυτό, διότι ο καθένας μπορεί να καταθέσει μια πρόταση για την περιοχή που διαμένει, η οποία όμως να μπορεί να δώσει αναπτυξιακό αποτύπωμα!

Τα έργα ή οι δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος αφορούν την επόμενη γενιά έργων και δράσεων, αυτή που θα ξεκινήσει να υλοποιείται στο μέλλον και εφόσον υπάρχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν οι προτάσεις αυτές για να πάρουν «σάρκα και οστά». Αξίζει όμως να τονίσουμε ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία «κουμπώνουν» πάρα πολύ συχνά στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, κάτι που σημαίνει πολλές προτάσεις πολιτών θα έχουν προοπτική να υλοποιηθούν με αυτή την προυπόθεση.

Ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Φωτάκης, ο οποίος έχει την ευθύνη του συντονισμού και της προβολής του δημοτικού έργου, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου επεσήμανε:

«Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου άρχισε να εκπονείται το 2022, τότε ήταν η πρώτη του φάση. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της περιοχής αναφοράς, άρα για την ανάπτυξη του συνόλου του Δήμου Αγρινίου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανάγκες και τις δυνατότητες για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων έργων και δράσεων, που ωφελούν κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής.

Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο για τον αναπτυξιακό ρόλο του Δήμου, όπου λαμβάνει υπόψη τα τοπικά προβλήματα σε «σύνδεση» πάντα με τους διαθέσιμους πόρους και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Αυτή τη στιγμή διανύουμε τη φάση της διαβούλευσης, η οποία είχε πάρει παράταση έως και τις 10.10.25. Πρόκειται ουσιαστικά για τη «σύνδεση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος με την κοινωνία, γιατί οι πολίτες, οι φορείς, αλλά και οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν προτάσεις. Είναι σημαντικό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, διότι στοχεύει στην άμεση και γνωστή προς όλους διαδικασία που αφορά τα επόμενα χρόνια, βάσει όμως των αναγκών. Αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος θα εκπληρώσει τον ρόλο του απέναντι στην κοινωνία και στον αναπτυξιακό χαρακτήρα που απαιτείται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και προ πολλού είχε ανακοινωθεί η έναρξη της διαβούλευσης, για την οποία είχε δοθεί παράταση μέχρι και 10.10.25. Μέσα από την διαδικασία της διαβούλευσης οι πολίτες, οι φορείς, αλλά και οι επιχειρήσεις, όπως προαναφέραμε, συμμετέχουν στην επόμενη γενιά των έργων και των δράσεων.

Απαιτείται, ως είθισται, χρόνος ωρίμανσης των έργων και των δράσεων που θα επιλεχθούν για την επόμενη ημέρα, αλλά η ουσία είναι ότι ο καθένας μπορεί να καταθέσει την δική του πρόταση για την περιοχή του.

Τις προτάσεις τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις καταθέσουν μέσω της πλατφόρμας διαβούλευσης ( http://www.ep-agrinio.gr ) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (epixeirisiako.agrinio@gmail.com).

Ο καθένας μπορεί να προτείνει, να καταθέσει, κάθε τι που επιθυμεί για την περιοχή του, το οποίο όμως θα πρέπει να μπορεί να δώσει αναπτυξιακό ρόλο και χαρακτήρα. Η πρόταση μπορεί να αφορά είτε υποδομές, είτε δράση ή κάθε τι άλλο που μπορεί όμως να «ακουμπά» και σε χρηματοδοτικό εργαλείο».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»