Δήμος Αγρινίου: Προσωρινός ανάδοχος για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις σε 8ο Δημοτικό και Δημοτική Βιβλιοθήκη

Προσωρινό ανάδοχο βρήκε ο Δήμος Αγρινίου στους διαγωνισμούς για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις σε 8ο Δημοτικό και Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», ενώ αποκλείστηκαν όλες οι υπόλοιπες εταιρείες που δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης.

Στο τελικό τους στάδιο μπαίνουν οι διαγωνισμοί του Δήμου Αγρινίου για την ενεργειακή αναβάθμιση του 8ου Δημοτικού Σχολείου και του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, καθώς η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου στην τελευταία της συνεδρίαση ανέδειξε τον προσωρινό μειοδότη των έργων.

Πρόκειται για δύο έργα που έχουν ενταχθεί σε σχετική πρόσκληση του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, με προϋπολογισμό 1,65 εκατ. ευρώ το πρώτο και 2,15 εκατ. ευρώ το δεύτερο.

Όπως ανέφερε στην Εφημερίδα «Συνείδηση» σε προηγούμενο δημοσίευμά της και στους δύο διαγωνισμούς υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον από εργοληπτικές εταιρείες. Εντούτοις και στους δύο οι συμμετέχουσες εταιρείες πλην μιας αποκλείστηκαν, καθώς δεν υπέβαλλαν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα που απαιτούσε η διακήρυξη των έργων, με αποτέλεσμα οι προσφορές που κατατέθηκαν να μην εξεταστούν ως προς το οικονομικό τους σκέλος. Έτσι προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η μοναδική εταιρεία, που κατέθεσε τα εν λόγω πρότυπα. Πρόκειται για την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.», που συμπτωματικά και στους διαγωνισμούς είχε προσφέρει το μικρότερο ποσοστό έκπτωσης, 10,12 % για την «ενεργειακή αναβάθμιση του 8ου δημοτικού σχολείου Αγρινίου» και 9,22 % για την «Ενεργειακή αναβάθμιση Παπαστρατείου δημοτικής βιβλιοθήκης Αγρίνιου και αίθουσας τέχνης Χ. Καπράλου».

Απομένει να φανεί το προσεχές διάστημα – λόγω και του αποκλεισμού τόσων προσφορών- αν θα υπάρξουν προσφυγές – ενστάσεις, σε διαφορετική περίπτωση θα αναμένεται σύντομα η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά οι όροι των διαγωνισμών αυτών των έργων προκάλεσαν το προηγούμενο διάστημα την αντίδραση του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αγρινίου, που ζήτησε την ακύρωσή τους, υποστηρίζοντας ότι οι όροι ήταντέτοιοι που απέκλειαν εργοληπτικές επιχειρήσεις της περιοχής. Το θέμα συζητήθηκε και στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, η οποία επέμεινε στις αρχικές της αποφάσεις, καθώς αυτές ήταν ομόφωνες. Η παράταξη του Κ. Πιστιόλα, ωστόσο, μετά την αντίδραση του Συνδέσμου Εργοληπτών, άλλαξε στάση και ζήτησε την επαναδημοπράτηση των έργων, «χωρίς «περίεργους» αποκλεισμούς», όπως έλεγε στην ανακοίνωσή της. Ωστόσο οι αιτιάσεις αυτές δεν δικαιολογήθηκαν από το εργοληπτικό ενδιαφέρον που υπήρξε στην συνέχεια, καθώς εν αντιθέσει με τουςισχυρισμούς του Συνδέσμου Εργοληπτών υποβλήθηκαν στο καθένα από αυτούς 10 προσφορές.

Τόσο στο έργο που θα γίνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και τη Γλυπτοθήκη Καπράλου, όσο και στο 8ο Δημοτικό Σχολείο προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών συστημάτων για να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμησηενέργειας, πέραν αυτής που θα προσφέρουν οι υπόλοιπες εργασίες. Και στις δύο περιπτώσεις βάσει των μελετών περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

Εξωτερική Θερμομόνωση Τοίχων

Αντικατάσταση κουφωμάτων με σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα με πιστοποιημένες ιδιότητες

Αντικατάσταση υαλοπινάκων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Αναβάθμιση συστήματος Θέρμανσης-κλιματισμού

Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με νέα Φωτιστικά LED υψηλής απόδοσης

Εγκατάσταση συστήματος Φωτοβολταϊκών & Αποθήκευσης Ενέργειας

Για την ενεργειακή αναβάθμιση, προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 9,945 kW. Η διασύνδεση του ΦΒ συστήματος θα γίνει στα πλαίσια της νομοθεσίας περί εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας (net metering). Στο τέλος κάθε έτους θα γίνεται συμψηφισμός μεταξύ της ενέργειας πουκαταναλώθηκε από την Βιβλιοθήκη και αυτής που παρήγαγαν τα ΦΒ πλαίσια. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των έργων έχει υπολογιστεί σε 18 μήνες από την υπογραφής της σύμβασης.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»