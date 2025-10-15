Δήμος Αγρινίου: Πάρε κι εσύ μέρος στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της πόλης

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της πόλης, απηύθυνε ο Δήμος Αγρινίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Δήμος Αγρινίου προγραμματίζει και φέτος, ένα πλούσιο πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, συλλόγων, φορέων και εθελοντών της πόλης μας.

Ενόψει της προετοιμασίας, ο Δήμος Αγρινίου, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά στις Χριστουγεννιάτικες δράσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής από τις 10:00 – 13 :00, στο τηλέφωνο: 2641360614 (κ. Μπαλάσκα Χριστίνα) ή στο email: politismos@agrinio.gr.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 31/10/2025

Η Aν. Προϊσταμένη

Διεύθυνσης

Ευσταθία Τσακανίκα