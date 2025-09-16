Δήμος Αγρινίου: Νέα μονοπάτια στον Αράκυνθο και την Τριχωνίδα – Έργο ανάδειξης 78 χιλιομέτρων

Ο Δήμος Αγρινίου εγκρίνει έργο ανάδειξης 78 χιλιομέτρων για νέα μονοπάτια στον Αράκυνθο και την Τριχωνίδα.

Στην 15η συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή Αγρινίου ενέκρινε την υποβολή πρότασης για το έργο «Σήμανση, Διάνοιξη ορειβατικών διαδρομών του όρους Αρακύνθου και της νότιας όχθης της λίμνης Τριχωνίδας», συνολικού προϋπολογισμού 362.015,45 ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».

Το έργο εντάσσεται στη Στρατηγική ΟΧΕ «Διαδρομή φύσης και πολιτισμού Αιτωλοακαρνανίας» και στοχεύει στη βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη, την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα:

• Θα γίνει ανάδειξη υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών συνολικού μήκους 78,3 χλμ.,

• εργασίες καθαρισμού, απομάκρυνσης καταπτώσεων και ανακατασκευής πέτρινων τοίχων,

• διαπλάτυνση μονοπατιών σε μήκος 11,1 χλμ.,

• διάνοιξη νέων τμημάτων σε μήκος 6 χλμ.,

• και κατασκευή/χάραξη νέων διαδρομών σε μήκος 2,7 χλμ.

Παράλληλα προβλέπεται η τοποθέτηση σήμανσης και η δημιουργία σταθμών στάσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο δίκτυο διαδρομών τριών βαθμών δυσκολίας (απλή πεζοπορία, ορεινή πεζοπορία, ορειβασία). Οι παρεμβάσεις αφορούν κοινότητες των Δ.Ε. Αρακύνθου και Μακρυνείας (Άνω & Κάτω Κεράσοβο, Ματαράγκα, Παππαδάτες, Γραμματικού, Γαβαλού, Τριχώνιο, Ποταμούλα, Μεσάριστα, Μακρινού, Κάτω Μακρινού, Άγιος Ανδρέας, Δαφνιάς).

Επιπλέον, εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2026, προϋπολογισμού 579.086,70 ευρώ.

«Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Βασίλης Φωτάκης.

Προχωρήσαμε στην Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: « Σήμανση, Διάνοιξη ορειβατικών διαδρομών του όρους Αρακύνθου και της νότιας όχθης της λίμνης Τριχωνίδας του Δήμου Αγρίνιου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» προϋπολογισμού 362.015,45 €.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Στρατηγική ΟΧΕ των Δήμων Αγρινίου, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Θέρμου με τίτλο "Διαδρομή φύσης και πολιτισμού Αιτωλοακαρνανίας"» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα»

Στο πλαίσιο της δράσης 5.ii.1ΦΠ79/1 προβλέπεται: « Δημιουργία και ανάπτυξη θεματικών τουριστικών διαδρομών με έμφαση την ανάδειξη και την αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού, θρησκευτικού και φυσικού αποθέματος» που στοχεύει στην βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη, την διασύνδεση των οικισμών, την βελτίωση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδρομών και σημείων περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων μέσω ενεργειών διάνοιξης/ανάδειξης μονοπατιών φυσικής ομορφιάς, ενίσχυση ενιαίας προβολής του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου).

Η πράξη περιλαμβάνει σήμανση , διάνοιξη ορειβατικών διαδρομών του όρους Αρακύνθου και της νότιας όχθης της λίμνης Τριχωνίδας στις Τ.Κ Άνω Κεράσοβου, Κάτω Κερασόβου, Ματαράγκας, Παππαδατών, Γραμματικούς της Δ.Ε. Αρακύνθου και στις Τ.Κ. Γαβαλούς, Τριχωνίου, Ποταμούλας, Μεσάριστας Μακρινούς, Κάτω Μακρινούς, Αγίου Ανδρέα, Δαφνιά της Δ.Ε. Μακρυνείας του Δήμου Αγρινίου. Το έργο περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες πεζοπορίας ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της:Απλή Πεζοπορία ,Ορεινή Πεζοπορία, Ορειβασία, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών – μονοπατιών με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να διαλέξει την διαδρομή που ταιριάζει στις δυνατότητες του..

Προβλέπεται η ανάδειξη υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, συνολικού μήκους 78.352,00 μ. και μέσου πλάτους 1,0 μ., με την απομάκρυνση των καταπτώσεων, τον καθαρισμό από τυχόν βλάστηση, την ανακατασκευή υφιστάμενων πέτρινων τοίχων κ.λ.π.

Ειδικότερα θα γίνουν εργασίες διαπλάτυνσης μονοπατιού (με καθαρισμό από θάμνους, κλαδιά δένδρων, πεσμένα κλαδιά ή κορμούς δένδρων και πέτρες που έχουν κλείσει μέρος από το πλάτος του μονοπατιού και παρεμποδίζουν την ελεύθερη δίοδο και την απρόσκοπτη διέλευση των επισκεπτών) για συνολικό μήκος 11.179,00 μ., εργασίες διάνοιξης μονοπατιού (όταν το παλιό έχει κλείσει τελείως σε όλο το πλάτος του από φυσικές (βλάστηση, φερτά υλικά) ή τεχνητές (διάνοιξη δρόμων) αιτίες και προϋποθέτει καθαρισμό από πάσης φύσεως πέτρες, θάμνους, βάτα ή κλαδιά) για συνολικό μήκος 6.010,00 μ. και κατασκευή ή νέα χάραξη μονοπατιού που αποτελεί την κατασκευή νέου μονοπατιού όταν το παλιό έχει κλείσει τελείως από φυσικές (βλάστηση, φερτά υλικά) ή τεχνητές (διάνοιξη δρόμων) αιτίες και δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του για συνολικό μήκος 2.723,00 μ. Προβλέπεται επίσης η σήμανση των μονοπατιών καθώς και η δημιουργία σταθμών στάσεων.