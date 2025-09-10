Δήμος Αγρινίου: Μόνιμη λύση για 60 αποσπασμένους υπαλλήλους με τη νέα ρύθμιση

«Ελευθέρας» στις μετατάξεις αποσπασμένων υπαλλήλων ο Δήμος Αγρινίου, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», όπου 60 αποσπασμένοι στο Δήμο μπορούν να επωφεληθούν από τη νέα διάταξη.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Μια σημαντική ρύθμιση πέρασε πρόσφατα στη Βουλή, που μπορεί σε κάποιο βαθμό να επιλύσει τα προβλήματα στελέχωσης των υπηρεσιών των Δήμων ανά τη χώρα. Ο λόγος για την πρόβλεψη για τη μετάταξη αποσπασμένων υπαλλήλων στους φορείς όπου υπηρετούν, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, που συμπεριλήφθηκε στο νόμο για το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, που ψηφίστηκε προ ημερών.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου υπηρετεί με απόσπαση σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης – πλην των ιδιαίτερων γραφείων μελών της κυβέρνησης και της Προεδρίας – θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να μεταταχθεί στον φορέα υποδοχής, με απλή αίτηση εντός εξήντα ημερών.

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και για μόνιμους υπαλλήλους, εξαιρουμένων εκείνων που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η μετάταξη θα πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, η οποία θα δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι υπάλληλοι θα μετατάσσονται είτε σε κενές οργανικές θέσεις που πληρούν τα τυπικά προσόντα είτε σε προσωποπαγείς θέσεις που θα συστήνονται ειδικά για τον σκοπό αυτό, με παράλληλη δέσμευση αντίστοιχων οργανικών θέσεων.

Η διαδικασία οφείλει να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης ή τουλάχιστον να έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος από το Εθνικό Τυπογραφείο. Σε περίπτωση λήξης της απόσπασης πριν την ολοκλήρωση της μετάταξης, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την περάτωσή της ή την άπρακτη παρέλευση του τριμήνου.

Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται με την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία, ενώ οι μετατάξεις αυτές θα συνυπολογιστούν στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2026.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της ρύθμισης είναι ότι όσοι μεταταχθούν δεσμεύονται να παραμείνουν στον νέο φορέα για τουλάχιστον πέντε έτη. Με αυτό ως δεδομένο ο φορέας υποδοχής θα γνωρίζει ότι για μια πενταετία τουλάχιστον θα έχει στη διάθεση του το συγκεκριμένο προσωπικό και έτσι θα μπορεί σε άλλη βάση να κάνει προγραμματισμό για τις επόμενες προσλήψεις του.

Θετική χαρακτήρισε τη ρύθμιση ο αναπληρωτής Δήμαρχος Αγρινίου, Βασίλης Φωτάκης, που μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αγρινίου υπηρετούν 60 αποσπασμένοι υπάλληλοι, διάφορων ειδικοτήτων.

Ο Δήμος Αγρινίου, όπως και οι άλλοι Δήμοι της χώρας, αναμένουν από το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινιστική εγκύκλιο για τη ρύθμιση αυτή και το πως θα προχωρήσει η διαδικασία το προσεχές διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι για την αξιοποίηση της δυνατότητας μετάταξης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ισχύος του νόμου.

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι οι περισσότεροι αποσπασμένοι υπάλληλοι θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή και να γίνουν υπάλληλοι του Δήμου Αγρινίου σε μόνιμη βάση.

Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αυτή δύσκολα θα λύσει τα προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζουν οι μικροί Δήμοι και ιδίως όσοι βρίσκονται σε ορεινές, μειονεκτικές, νησιωτικές περιοχές, καθώς εκεί ο αριθμός των αποσπασμένων υπαλλήλων –εάν υπάρχουν κιόλας- είναι συνήθως μονοψήφιος. Αντιθέτως για μεσαίου ή μεγαλύτερους Δήμους, όπως ο Δήμος Αγρινίου, μέσα από τη ρύθμιση αυτή δυνητικά θα μπορούσε να «μπαλωθεί» ένα μέρος του προβλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές της χρονιάς βάσει των αποχωρήσεων – συνταξιοδοτήσεων των προηγούμενων ετών η Κεντρική Ένωση των Δήμων υπολόγιζε σε 35.000 τις κενές θέσεις σε όλους του Δήμους της χώρας.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»