Δήμος Αγρινίου: Μετ’ εμποδίων τα self test σε μερίδα υπαλλήλων

Μερίδα υπάλληλων του δήμου αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην προμήθεια self test από τα φαρμακεία, καθώς το σύστημα δεν «βλέπει» το ΑΜΚΑ τους – Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου ΟΤΑ Ευθύμιος Κομματάς

Γράφει ο Κων/νος Χονδρός

Από τη Δευτέρα τα self test είναι υποχρεωτικά σε κάποιους τομείς του δημοσίου και πρέπει να γίνονται μια φορά την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στο δημόσιο τομέα, οι κατηγορίες οι οποίες καλούνται σε υποχρεωτικό έλεγχο με self test είναι οι εξής:

• υπάλληλοι των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

• υπάλληλοι των ΟΤΑ που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

• απασχολούμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας.

• δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Αν και δεν αλλάζει κάτι με τη διαδικασία παραλαβής των self test, η οποία γίνεται από τα φαρμακεία με την επίδειξη του ΑΜΚΑ, παρουσιάζεται πρόβλημα σε αρκετούς υπαλλήλους των ΟΤΑ, καθώς το σύστημα δεν μπορεί να εντοπίσει το ΑΜΚΑ τους, με αποτέλεσμα οι φαρμακοποιοί να μην μπορούν να δώσουν δωρεάν το self test στο δικαιούχο εργαζόμενο του δημοσίου και ειδικότερα σε υπάλληλους των δήμων!

Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος προβλέπεται να διενεργείται μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζομένου στο χώρο εργασίας του και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ωστόσο και στο σημείο αυτό διαπιστώνονται προβλήματα, καθώς, αρκετοί είναι εκείνοι οι εργαζόμενοι σε ΟΤΑ, οι οποίοι ή δεν διαθέτουν υπολογιστή, ώστε να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία απαιτείται να δηλωθεί το αποτέλεσμα του τεστ ή δεν διαθέτουν τις στοιχειώδεις γνώσεις για την χρήση υπολογιστή.

Τέτοιου είδους προβλήματα, αλλά και «προεκτάσεις» που μπορεί να ανακύψουν διαπιστώνονται και στο Αγρίνιο και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου ΟΤΑ Ευθύμιος Κομματάς τα αναλύει μιλώντας στη «Σ».

Συγκεκριμένα ο κ. Κομματάς τόνισε: «υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα πανελλαδικά με τα self test στους ΟΤΑ. Υπάρχουν ειδικότητες, οι οποίες πρέπει να προμηθευτούν self test δωρεάν από τα φαρμακεία με μόνο δικαιολογητικό το ΑΜΚΑ τους, διαπιστώνεται όμως ότι οι φαρμακοποιοί δεν μπορούν να εντοπίσουν στο σύστημά τους τα ΑΜΚΑ των υπαλλήλων αυτών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τους προμηθεύσουν δωρεάν το self test. Αν ο εργαζόμενος δεν κάνει το self test μπορεί να θεωρηθεί αδικαιολογήτως απών από την εργασία του, που σημαίνει πως δεν θα πληρωθεί και επιπλέον μπορεί να του επιβληθεί και πρόστιμο 300 ευρώ. Υπάρχουν δηλαδή εργαζόμενοι λ.χ. της καθαριότητας που με το ΑΜΚΑ τους προμηθεύονται self test χωρίς πρόβλημα από το φαρμακείο και άλλοι λ.χ. οδηγοί που δεν το προμηθεύονται δωρεάν, λόγω του προβλήματος στο σύστημα των φαρμακείων. Χθες υπήρξε και συνέλευση του γενικού συμβουλίου των ΟΤΑ και πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο εντός της Μεγάλης Εβδομάδας θα λύσει συνολικά το πρόβλημα. Επιπλέον, εντοπίζεται ακόμη ένα βασικό θέμα, αυτό του ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να δηλώσει το αποτέλεσμα του self test σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, κάτι που είναι δύσκολο για κάποιους εργαζόμενους των ΟΤΑ, που δεν διαθέτουν υπολογιστή ή δεν έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις για να μπουν σε υπολογιστή και πόσο μάλλον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στο Αγρίνιο υπάρχει ακριβώς η ίδια εικόνα, υπάρχουν δηλαδή αρκετοί συνάδελφοι, οι οποίοι δεν μπορούν να παραλάβουν από τα φαρμακεία self test με τον ΑΜΚΑ τους, διότι οι φαρμακοποιοί αδυνατούν να εντοπίσουν το ΑΜΚΑ στο σύστημά τους, συνεπώς δεν μπορούν να το δώσουν δωρεάν το τεστ. Σχετικά με τη δήλωσή του αποτελέσματος στην πλατφόρμα υπάρχει προβληματισμός. Πως δηλαδή κάποιος θα καταφέρει να το δηλώσει και να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα, την στιγμή που δεν έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστή ή δεν έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις υπολογιστή. Στην αρχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια υπεύθυνη δήλωση, αλλά αυτό δεν αποτελεί λύση, καθώς δεν θα ισχύει συνεχώς, αλλά θα είναι ίσως μια προσωρινή λύση και τίποτα παραπάνω. Θα δοθεί λύση πανελλαδικά, η οποία θα δίνει το δικαίωμα στις διευθύνσεις του Διοικητικού του κάθε δήμου, ώστε να αποστείλουν στο Υπουργείο τα ονόματα των εργαζόμενων των υπηρεσιών, όπως της καθαριότητας, του ΚΕΠ, του «Βοήθεια στο Σπίτι», της Πρόνοιας ή όποιας άλλης υπηρεσίας του κάθε δήμου οι εργαζόμενοι δικαιούνται δωρεάν self test, ώστε να υπάρξει λύση και να δοθούν τελικά δωρεάν τα self test. Ως εργαζόμενοι και ως ομοσπονδία έχουμε ζητήσει κατά προτεραιότητα να εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ, στην καθαριότητα, την Πρόνοια, το «Βοήθεια στο Σπίτι» και όλοι οι εργαζόμενοι του δήμου, που αποτελούν τις ομάδες πρώτης γραμμής, δηλαδή αυτοί οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με το κοινό. Οι έλεγχοι, αυτή την στιγμή λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν και είναι και πανελλαδικής εμβέλειας, δεν υπάρχουν, ωστόσο έχουμε ενημερωθεί πως μόλις λυθεί το ζήτημα θα ξεκινήσουν εντατικά οι έλεγχοι».

Σχετικά με το ζήτημα των σχολικών καθαριστριών που εντάσσονται στους ΟΤΑ ο κ. Κομματάς τόνισε: «έχει λυθεί το ζήτημα των σχολικών καθαριστριών με τα self test και στο Αγρίνιο, στο οποίο υπάρχουν σχεδόν 160 άτομα».

