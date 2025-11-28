Δήμος Αγρινίου: Με συλλογή ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

Με συλλογή ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση συμμετέχει ο Δήμος Αγρινίου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων.

Τα «αθέατα απόβλητα» εναποτίθενται σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης, ανά κατηγορία.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (22–30 Νοεμβρίου 2025), αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.

Η φετινή θεματική, «Αθέατα Απόβλητα», εστιάζει στα απορρίμματα που παράγονται κατά την κατασκευή των προϊόντων, έναν συχνά άγνωστο αλλά ιδιαίτερα επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος υλοποιεί δράσεις στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συνεργασία με το αδειοδοτημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάκτηση πολύτιμων υλικών και στη μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στο περιβάλλον.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Γούλας ανέφερε σχετικά: «Η σωστή ανακύκλωση παλιών συσκευών είναι κρίσιμη για τη μείωση αυτού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Έχουμε εγκαταστήσει δέκα (10) σημεία συλλογής σε όλη την πόλη για την παραλαβή ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων, toner και μικροσυσκευών, τα οποία μεταφέρονται με ασφάλεια για περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση. Παράλληλα, πραγματοποιούμε ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε περισυλλογή από τον 2ο Παιδικό Σταθμό Λεπενούς, όπου με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι οι νέες γενιές ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό. Καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά».

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο 15194 ή να επισκεφθούν τον ιστότοπο του Δήμου Αγρινίου ΕΔΩ