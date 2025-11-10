Δήμος Αγρινίου – Κακοκαιρία: Που υποβάλλονται αιτήσεις για αποζημιώσεις

Ο Δήμος Αγρινίου κάνει γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για αποζημιώσεις εκείνων που οι κατοικίες τους επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην κινητοποίηση που υπήρξε για να αποτραπούν σοβαρότερες καταστάσεις.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων 24 ωρών έπληξαν και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγρινίου, προκαλώντας προβλήματα σε οικισμούς και υποδομές.

Παρά τη σφοδρότητα των βροχοπτώσεων, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και συνεχή παρουσία των συνεργείων του Δήμου επί του πεδίου, αποτράπηκαν σοβαρότερες ζημιές και επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες.

Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης των φαινομένων, οι υπηρεσίες του Δήμου βρέθηκαν στα σημεία που επλήγησαν, παρεμβαίνοντας όπου κρίθηκε αναγκαίο, με στόχο την αποκατάσταση των προβλημάτων και τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών.

Παράλληλα, ο Δήμος Αγρινίου έχει ήδη προβεί στη συγκρότηση επιτροπών καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε κατοικίες, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις, καθώς και σε αγροτικό και ζωικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις καθορισμένες αρμοδιότητες:

Ο Δήμος Αγρινίου είναι αρμόδιος για την καταγραφή και αποτίμηση ζημιών σε κατοικίες,

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για ζημιές σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους,

Ο ΕΛΓΑ για ζημιές σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Οι πολίτες που έχουν υποστεί ζημιές μπορούν σε συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης είτε στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αγρινίου, είτε στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στη Νεάπολη.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ο Δήμος Αγρινίου θα συγκεντρώσει και θα επεξεργαστεί το σύνολο των αιτημάτων, προκειμένου να τα διαβιβάσει άμεσα στους αρμόδιους φορείς για τις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες.

Ο Δήμος Αγρινίου με τις συναρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης συνέπειας από την κακοκαιρία, με πρωταρχικό στόχο την προστασία των πολιτών και την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλότητας στις πληγείσες περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου στα τηλέφωνα: 2641360628