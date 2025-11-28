Δήμος Αγρινίου: «Εβδομάδα Συμπερίληψης» για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Ο Δήμος Αγρινίου διοργανώνει την «Εβδομάδα Συμπερίληψης», με ένα πλήρες πρόγραμμα δράσεων που προωθούν την ισότητα, την αποδοχή και τη συμμετοχικότητα κάθε παιδιού, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Δήμος Αγρινίου, μέσω της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, Προγραμμάτων Παιδιού, ΑμεΑ και Τρίτης Ηλικίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, διοργανώνει από την 1η έως και την 5η Δεκεμβρίου την «Εβδομάδα Συμπερίληψης», μια δράση αφιερωμένη στην προώθηση της ισότητας, του σεβασμού, της αποδοχής και της ουσιαστικής ένταξης κάθε παιδιού, ανεξαρτήτως ικανοτήτων.

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο Δήμος Αγρινίου επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας, της ευαισθητοποίησης και της κοινωνικής συνοχής, προωθώντας το μήνυμα ότι μια πραγματικά συμπεριληπτική κοινωνία αφορά και ωφελεί όλους.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα “Φαντασία” (Μπότσαρη 4, κινηματογράφος Ελληνίς) και περιλαμβάνουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, που στοχεύουν στην ενημέρωση, την ενδυνάμωση και την καλλιέργεια συμπεριληπτικής κουλτούρας στην καθημερινή ζωή.

Στις δραστηριότητες θα συμμετέχουν ωφελούμενοι του ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Αγρινίου, μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου, καθώς και δομές φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία της ευρύτερης περιοχής, όπως παρουσιάζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα υλοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις για ζητήματα προσβασιμότητας, συμπερίληψης και ισότιμης συμμετοχής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: