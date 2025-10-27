Δήμος Αγρινίου: Ένα εκατ. ευρώ για συντηρήσεις σχολικών κτιρίων

Σε τροχιά υλοποίησης θέτει ο Δήμος Αγρινίου έργο ύψους 1.000.000 ευρώ για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό σχολικών κτιρίων, με στόχο τη δημιουργία ασφαλών και σύγχρονων χώρων μάθησης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ένα ακόμη σημαντικό έργο για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των σχολικών κτιρίων του Δήμου Αγρινίου ξεκινά, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Δήμαρχο, Γεώργιο Παπαναστασίου, σήμερα Δευτέρα 27 Οκτωβρίου. Η παρέμβαση, με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος του Δήμου για ασφαλείς, σύγχρονους και φιλικούς χώρους μάθησης σε όλη την επικράτεια.

Η μελέτη προβλέπει συντονισμένες δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της αισθητικής των κτιρίων. Η διάρκεια των εργασιών ορίζεται σε ένα έτος.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων θα γίνουν μεταξύ άλλων:

Αποκατάσταση φθορών σε τοίχους, επιχρίσματα, δάπεδα, στέγες και λοιπά οικοδομικά στοιχεία,

Ανακαινίσεις και διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,

Αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως ισχυρά και ασθενή ρεύματα, φωτισμός, συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, αλεξικέραυνα, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα,

Προληπτικές και αποκαταστατικές εργασίες για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σχολείων.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με βάση τις οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες ασφαλείας και σε πλήρη συνεργασία με τις σχολικές μονάδες, ώστε να μην επηρεάζεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε:

«Η ασφάλεια και η ποιότητα των σχολικών μας υποδομών είναι σταθερά στις πρώτες προτεραιότητες του Δήμου Αγρινίου. Με το έργο συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ, προχωρούμε σε σημαντικές παρεμβάσεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Θέλουμε κάθε σχολείο να είναι ένας χώρος ασφαλής, λειτουργικός και ευχάριστος για τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς. Δεν κάνουμε απλώς συντηρήσεις· επενδύουμε στο μέλλον της εκπαίδευσης, επενδύουμε στα παιδιά μας, γιατί αυτά είναι το πιο πολύτιμο κομμάτι του τόπου μας.»