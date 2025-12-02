Δήμος Αγρινίου: Ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι, σε ένα «Παραμύθι από Ζάχαρη» – Το πρόγραμμα εκδηλώσεων

Σε ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι, σε ένα «Παραμύθι από Ζάχαρη», καλεί ο Δήμος Αγρινίου μικρούς και μεγάλους με ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Στο Αγρίνιο, η πιο γλυκιά εποχή του χρόνου ζωντανεύει ξανά. Φέτος, ο Δήμος Αγρινίου καλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι, σε ένα «Παραμύθι από Ζάχαρη», όπου οι δρόμοι φωτίζονται, οι πλατείες μεταμορφώνονται και η πόλη γεμίζει μουσικές, χρώματα και αρώματα γιορτής.

Με αφετηρία την παιδική φαντασία και προορισμό τη συλλογική χαρά, το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων υπόσχεται να προσφέρει στιγμές θαλπωρής και δημιουργίας γεμάτο παραστάσεις, μουσικές συναντήσεις, εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και λαμπερές εκπλήξεις σε κάθε γωνιά της πόλης.

Σε μια περίοδο που η ανάγκη για αισιοδοξία και συνύπαρξη είναι πιο έντονη από ποτέ, το «Παραμύθι από Ζάχαρη» έρχεται να μας θυμίσει ότι η μαγεία των Χριστουγέννων βρίσκεται στις μικρές στιγμές, στα χαμόγελα που μοιραζόμαστε και σε όσα δημιουργούμε μαζί.

Σας προσκαλούμε να ανοίξετε όλα τα κεφάλαια αυτού του παραμυθιού, να περιηγηθείτε στις σελίδες του και να ζήσετε μια γιορτινή εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: