Δήμος Αγρινίου: Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών στο καστανόδασος του Άνω Κερασόβου

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου για εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών που θα πραγματοποιηθούν στο καστανόδασος του Άνω Κερασόβου, όπου τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη φύση και την παράδοση της περιοχής.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Η Κοινότητα Άνω Κερασόβου έχει τη χαρά να υποδεχθεί μαθητές και εκπαιδευτικούς από σχολεία της περιοχής μας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων που θα πραγματοποιηθούν στο μοναδικό καστανόδασος της περιοχής.

Πρόγραμμα Επισκέψεων

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Δημοτικό Σχολείο Γραμματικούς

Νηπιαγωγείο Γραμματικούς

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα

Νηπιαγωγείο Αγίου Ανδρέα

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

7ο Γυμνάσιο Αγρινίου

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το καστανόδασος, να ενημερωθούν για τον κύκλο του κάστανου — από τη συλλογή και μεταφορά, έως τη διαλογή, διάθεση στην αγορά και εξαγωγή — και να ανακαλύψουν τη σημασία του ως τοπικού προϊόντος.

Παράλληλα, θα δοκιμάσουν παραδοσιακές γεύσεις και τοπικά προϊόντα με βάση το κάστανο, συμμετέχοντας σε μια βιωματική εμπειρία που συνδυάζει τη μάθηση με τη χαρά της εξερεύνησης.

Με τον τρόπο αυτό, οι μικροί μας φίλοι θα έρθουν σε άμεση επαφή με τη φύση, θα γνωρίσουν την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας, και θα εκτιμήσουν τη διατροφική και πολιτιστική αξία του κάστανου — ενός προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της τοπικής μας ταυτότητας.