Δήμος Αγρινίου: Μουσική εκδήλωση με τη χορωδία Allegro στις 17/10 στο πλαίσιο του «Welcome to UP 2024»

Μουσική εκδήλωση με τη χορωδία Allegro διοργανώνει ο Δήμος Αγρινίου.

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών «Welcome to UP 2024», μια πρωτοβουλία του Πανεπιστήμιου Πατρών, ο Δήμος Αγρινίου διοργανώνει μουσική εκδήλωση με την Χορωδία ενηλίκων Allegro του Δήμου Αγρινίου η οποία έρχεται με τα τραγούδια της να μας ταξιδέψει στον κόσμο της ποίησης.

Υπεύθυνη της Χορωδίας είναι η κ. Αλέκα Μπούκουρα, μουσικός.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024 στις 8:30μ.μ στην Πλατεία Δημοκρατίας.