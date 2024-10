Δήμος Αγρινίου: Δύο νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Δύο προτάσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις καταθέτει εντός των ημερών ο Δήμος Αγρινίου στην πρόσκληση του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδα για «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών - νέα έργα».

Από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου πέρασαν την Τετάρτη 23/10 η έγκριση των μελετών και η υποβολή των προτάσεων. Πρόκειται για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παπαστρατείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγρινίου και Αίθουσας Τέχνης Χ. Καπράλου» και την «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».

Αξίζει να σημειωθεί πως όσον αφορά την περίπτωση του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Πάρκο είχαν από καιρό διαπιστωθεί διάφορα προβλήματα με τη μόνωσή του και αυτά πλέον θα αντιμετωπιστούν μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και της θερμομόνωσης που θα τοποθετηθεί.

Σύμφωνα την πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ και αφορά νέα έργα για ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων και υποδομών, που θα πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενα για τη χρήση τους (στατική επάρκεια, οικοδομική άδεια κλπ), με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα με προαπαιτούμενη τη μείωση τουλάχιστον κατά 30% των ετήσιων εκπομπών ρύπων ή/και τελικής κατανάλωσης ενέργειας.

Οι προβλεπόμενες εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων είναι:

• Εξωτερική/Εσωτερική Θερμομόνωση Τοίχων και δώματος. Η θερμομόνωση θα γίνει στο κτιριακό κέλυφος με τοποθέτηση μόνωσης πάχους τουλάχιστον 7 cm

• Αντικατάσταση κουφωμάτων με σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα με πιστοποιημένες ιδιότητες. I

• Αντικατάσταση υαλοπινάκων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης

• Αναβάθμιση συστήματος Θέρμανσης-κλιματισμού - εξαερισμού

• Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με νέα Φωτιστικά LED υψηλής απόδοσης

• Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (B(E)MS)

• Εγκατάσταση Φ/Β με σύστημα αποθήκευσης, χωρίς έγχυση ενέργειας (zero feed in with storage)

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρόσκληση της Περιφέρειας αφορά όλους της Δήμους της Δυτικής Ελλάδας, ενώ στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ ο Δήμος Αγρινίου θα έχει δυνατότητα να εκτελέσει και άλλα έργα ενεργειακών αναβαθμίσεων και μέσα από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), αλλά και μέσα από τομεακά πρόγραμμα των Υπουργείων, καθώς αυτού του τύπου τα έργα προκρίνονται για χρηματοδότηση από τα κοινοτικά προγράμματα.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»