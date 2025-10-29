Δήμος Αγρινίου: Χωρίς αυξήσεις τα δημοτικά τέλη για 12η χρονιά

Για τα Δημοτικά Τέλη, το Δημοτικό Φόρο και το καθορισμό του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το 2025 συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου αποφασίζοντας να διατηρήσει αμετάβλητο το ύψος τους σε σχέση με φέτος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ήταν για αύξηση της τάξης του 15%, ωστόσο στη Δημοτική Επιτροπή η Δημοτική Αρχή διά του Β. Φωτάκη εισηγήθηκε να μην αυξηθούν τα τέλη.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών Κ. Καλαντζής η απόφαση της δημοτική αρχής ήταν τα τέλη να μείνουν αμετάβλητα για 12 η μάλιστα χρονιά, αντιλαμβανόμενη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τους δημότες.

Από την πλευρά του ο Τίμος Παπανικολάου ζήτησε να υπάρξει μείωση στα τέλη και πρότεινε ο Δήμος Αγρινίου να προχωρήσει σε αυξήσεις για τις μεγάλες εταιρείες, σούπερ μάρκετ, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή παρόχων ρεύματος. Ο Β. Φωτάκης από τη μεριά της δημοτικής αρχής εκτίμησε ότι η χρηστή διοίκηση στο Δήμο Αγρινίου αποτυπώνεται στη δυνατότητα να μην προχωρήσει σε αυξήσει στα δημοτικά τέλη, θυμίζοντας ότι πέρυσι οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας ακόμη και Δήμοι μεγάλου μεγέθους προχώρησαν σε αυξήσεις τελών της τάξης του 30%.

Ειδικότερα, ως προς τα τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού για το έτος 2026 αποφασίστηκε από το Δήμο Αγρινίου, όπως και τα προηγούμενα χρόνια να διατηρηθούν μειώσεις σε ειδικές κατηγορίες δημοτών και επιχειρήσεων π.χ. ΑμεΑ, αγροτικές επιχειρήσεις κτλ.

Συγκεκριμένα ισχύσει μείωση κατά 50% των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, για:

Άτομα με αναπηρία 80% και άνω, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία 80% και

είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγρινίου, χωρίς όριο εισοδήματος σύμφωνα με το αρθ.13 του Ν.4368/2016 με το ετήσιο κόστος να ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € περίπου.

Στους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία και είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγρινίου με ανήλικα τέκνα έως 18 ετών ή τέκνα που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία έως την ηλικία 25 ετών, χωρίς όριο εισοδήματος (άρθρο 202 παρ.3 του ν.3463/2006), με το ετήσιο κόστος της μείωσης να ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € περίπου.

Στις τρίτεκνες οικογένειες που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου με ανήλικα τέκνα μέχρι 18 ετών, ή τέκνα που σπουδάζουν σε

αναγνωρισμένες σχολές ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. έως την ηλικία των 25 ετών, χωρίς όριο εισοδήματος με το ετήσιο κόστος της μείωσης να ανέρχεται στο ποσό των 700,00 €.

Επίσης αποφασίστηκε :