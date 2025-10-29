Δήμος Αγρινίου: Χωρίς αυξήσεις τα δημοτικά τέλη για 12η χρονιά

Για τα Δημοτικά Τέλη, το Δημοτικό Φόρο και το καθορισμό του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το 2025 συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου αποφασίζοντας να διατηρήσει αμετάβλητο το ύψος τους σε σχέση με φέτος.
Αξίζει να σημειωθεί πως η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ήταν για αύξηση της τάξης του 15%, ωστόσο στη Δημοτική Επιτροπή η Δημοτική Αρχή διά του Β. Φωτάκη εισηγήθηκε να μην αυξηθούν τα τέλη.
Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών Κ. Καλαντζής η απόφαση της δημοτική αρχής ήταν τα τέλη να μείνουν αμετάβλητα για 12 η μάλιστα χρονιά, αντιλαμβανόμενη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τους δημότες.
Από την πλευρά του ο Τίμος Παπανικολάου ζήτησε να υπάρξει μείωση στα τέλη και πρότεινε ο Δήμος Αγρινίου να προχωρήσει σε αυξήσεις για τις μεγάλες εταιρείες, σούπερ μάρκετ, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή παρόχων ρεύματος. Ο Β. Φωτάκης από τη μεριά της δημοτικής αρχής εκτίμησε ότι η χρηστή διοίκηση στο Δήμο Αγρινίου αποτυπώνεται στη δυνατότητα να μην προχωρήσει σε αυξήσει στα δημοτικά τέλη, θυμίζοντας ότι πέρυσι οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας ακόμη και Δήμοι μεγάλου μεγέθους προχώρησαν σε αυξήσεις τελών της τάξης του 30%.
Ειδικότερα, ως προς τα τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού για το έτος 2026 αποφασίστηκε από το Δήμο Αγρινίου, όπως και τα προηγούμενα χρόνια να διατηρηθούν μειώσεις σε ειδικές κατηγορίες δημοτών και επιχειρήσεων π.χ. ΑμεΑ, αγροτικές επιχειρήσεις κτλ.
Συγκεκριμένα ισχύσει μείωση κατά 50% των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, για:
- Άτομα με αναπηρία 80% και άνω, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία 80% και
είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγρινίου, χωρίς όριο εισοδήματος σύμφωνα με το αρθ.13 του Ν.4368/2016 με το ετήσιο κόστος να ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € περίπου.
- Στους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία και είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγρινίου με ανήλικα τέκνα έως 18 ετών ή τέκνα που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία έως την ηλικία 25 ετών, χωρίς όριο εισοδήματος (άρθρο 202 παρ.3 του ν.3463/2006), με το ετήσιο κόστος της μείωσης να ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € περίπου.
- Στις τρίτεκνες οικογένειες που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου με ανήλικα τέκνα μέχρι 18 ετών, ή τέκνα που σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες σχολές ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. έως την ηλικία των 25 ετών, χωρίς όριο εισοδήματος με το ετήσιο κόστος της μείωσης να ανέρχεται στο ποσό των 700,00 €.
Επίσης αποφασίστηκε :
- Τη χρέωση ανά μετρητή ΔΕΔΔΗΕ για δημοτικά τέλη για όλες τις Κοινότητες του Δήμου Αγρινίου και σε ακίνητα που βρίσκονται εκτός
σχεδίου εφόσον εξυπηρετούνται από την υπηρεσία καθαριότητας και από το δημοτικό δίκτυο φωτισμού (ΣΤΕ 482/1984).
- Να χρεώνεται το 25% των τετραγωνικών μέτρων του πραγματικού εμβαδού των πυλωτών των πολυκατοικιών και μονοκατοικιών.
- Για στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι τα 6.000 τ.μ. θα υπολογίζεται το 50% του πραγματικού εμβαδού, για δε το εμβαδόν πέραν των 6.000 τ.μ. το 30% του πραγματικού εμβαδού (άρθρο 5, § 1, Ν. 1080/1980).
- Για τις κατοικίες που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές δεν συνυπολογίζονται στη χρεωστέα επιφάνεια οι χώροι σταυλισμού και οι λοιποί εκτός της κύριας κατοικίας χώροι που δεν προορίζονται για οίκηση (αποθήκες, υπόστεγα κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 2, § 1, εδ. γ του Ν. 25/1975.
- Στους υπόγειους βοηθητικούς επαγγελματικούς χώρους θα χρεώνεται το 50% των τ.μ.
- Για τις εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν και μη στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους και συγκεκριμένα μάνδρες αυτοκινήτων, φυτώρια κλπ, όταν βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού να υπολογίζεται πέραν του στεγασμένου χώρου και το 20% του ηλεκτροδοτούμενου μη στεγασμένου χώρου και όταν βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού να υπολογίζεται μόνο ο στεγασμένος χώρος.
- Για τις αγροτικές αποθήκες να γίνεται χρέωση με την τιμή κατοικίας της Κοινότητας που ανήκει το ακίνητο, για το 50% των τ.μ. της οικοδομής (ο υπολογισμός του εμβαδού θα γίνεται πλασματικός).
- Οι κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, γεωργικές και μελισσοκομικές επιχειρήσεις χρεώνονται για το 20% των τ.μ. της οικοδομής, λόγω των μειωμένων αναγκών υπηρεσιών καθαριότητας και του μικρού όγκου αστικών αποβλήτων που παράγουν. Όσες δε απ’ αυτές βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης του Δήμου Αγρινίου και των Κοινοτήτων και η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου βεβαιώνει ότι δεν τις εξυπηρετεί, να απαλλάσσονται από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, με το ετήσιο κόστος της μεταβολής να ανέρχεται περίπου στις 15.000,00 €.