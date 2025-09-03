Δήμος Αγρινίου: Ανυπόστατες οι καταγγελίες της Νομαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ για τις «έξυπνες» μπάρες στο κέντρο της πόλης

Απάντηση δίνει ο Δήμος Αγρινίου στις καταγγελίες της Νομαρχιακής Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για τις μπάρες, το «έξυπνο» δηλαδή σύστημα ελέγχου πρόσβασης στο κέντρο της πόλης.

Χαρακτηρίζει τις σχετικές αναφορές ανυπόστατες και άστοχες καταλογίζοντας στη Νομαρχιακή τακτική κομματικής αντιπολίτευσης με σκόπιμη επιδίωξη τις ψευδείς εντυπώσεις.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Με έκδηλη απορία και βαθύ προβληματισμό παρακολουθούμε την ανακίνηση άστοχων και ανυπόστατων καταγγελιών από πλευράς της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αιτωλοακαρνανίας, αναφορικά με το έργο εγκατάστασης του «έξυπνου» συστήματος ελέγχου πρόσβασης στο κέντρο του Αγρινίου.

Θα ήταν πραγματικά ευεργετικό να επανέλθουμε στην αλήθεια, καθώς για ακόμη μία φορά διαπιστώνουμε την αδυναμία αντίληψης της πραγματικότητας και σκόπιμη επιδίωξη ψευδών εντυπώσεων.

1. Το σχετικό δημοσίευμα στο Capital.gr προέρχεται κατευθείαν από την εταιρεία WINGS ICT Solutions και φέρει αναμφίβολα προωθητικό και διαφημιστικό χαρακτήρα. Ο Δήμος Αγρινίου ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι το έργο έχει παραδοθεί σε πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία, κάτι που δυστυχώς επιχειρείται να παραποιηθεί.

2. Το έργο είναι απολύτως χειροπιαστό και πραγματικό: οι μπάρες έχουν τοποθετηθεί, το σύστημα έχει εγκατασταθεί, και οι δοκιμές έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Ουδεμία σχέση έχει η καθυστέρηση στην καθημερινή λειτουργία του με πολιτικές προφάσεις• ο μοναδικός λόγος που δεν έχει τεθεί ακόμα σε πλήρη λειτουργία είναι η εκκρεμότητα της τελικής σύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, διαδικασία που, όπως είναι γνωστό, απαιτεί αναγκαίους χρόνους και γραφειοκρατικές εγκρίσεις.

3. Η προσπάθεια να στιγματιστεί ένα τεχνικό έργο ως αποτυχία ή «φιάσκο» αποκλειστικά και μόνο λόγω της εκκρεμοδικίας στην ενεργοποίηση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί, πέρα από πολιτική προχειρότητα, κωμική επικοινωνιακή υπερβολή. Με αυτή τη λογική, κάθε μεγάλο δημόσιο έργο που περιμένει κάποιον τεχνικό ή διοικητικό βραχνά θα έπρεπε να βαφτίζεται σκάνδαλο.

4. Η Δημοτική Αρχή έχει αποδείξει εμπράκτως ότι λειτουργεί με όρους ουσίας και αποτελεσματικότητας και όχι με επικοινωνιακά τερτίπια. Οι πολίτες του Αγρινίου αντιλαμβάνονται καθημερινά τις θετικές αλλαγές στην πόλη τους και δεν έχουν ανάγκη από «υποβολείς δυσπιστίας» που επιδιώκουν να τους καθοδηγήσουν σε λανθασμένες κρίσεις.

5. Τέλος, ας γίνει κατανοητό ότι, ναι, υπάρχουν περιπτώσεις όπου δημόσιοι πόροι σπαταλούνται σε έργα «βιτρίνας» δίχως ουσιαστικό αντίκρισμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφορούν έργα που εκτελεί ο Δήμος μας.

Η προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα έργο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, το οποίο έχει ολοκληρωθεί σε επίπεδο υποδομής και απλώς αναμένει την τελική ενεργοποίηση, ως «σκάνδαλο» ή «πολιτική εξαπάτηση» δεν είναι απλώς αβάσιμη• αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη μιας αντιπολίτευσης κομματικής και όχι αυτοδιοικητικής, που επιλέγει να επενδύει στην απαξίωση και την αναξιοπιστία.

Ο Δήμος Αγρινίου θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα να ολοκληρώνει έργα που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών του και να απαντά με έργα, όχι με ανυπόστατες κραυγές και μεθοδευμένες παρερμηνείες.