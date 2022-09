Δήμος Αγρινίου: «Ανοιχτή γραμμή» ενημέρωσης για τα προγράμματα Erasmus

«Ανοιχτή γραμμή» ενημέρωσης για τα προγράμματα Erasmus αποκτά ο Δήμος Αγρινίου σύμφωνα με την εφημερίδα “Συνείδηση”, η οποία τονίζει τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία της εθνικής ομάδας συντονισμού για την ποιότητα εργασίας των νέων

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Την απόφαση για τη συμμετοχή του στη στρατηγική σύμπραξη «EUROPE GOES LOCAL – SYPPORTING YOUTH WORK AT THE MUNICIPAL LEVEL» έλαβε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμος Αγρινίου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία των εθνικών ομάδων συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας των νέων!

Ο Δήμος Αγρινίου θα συμμετέχει στην υπό σύσταση εθνική ομάδα εργασίας, με σκοπό να ενημερώνεται εγκαίρως για τα προγράμματα που αφορούν τη νεολαία και έτσι με την σειρά του να ενημερώνει τους νέους της πόλης για κάθε τι σχετίζεται με τα προγράμματα Erasmus και τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας τους.

Εκτός της ετήσιας τακτικής συνάντησης που ήδη είναι γνωστό ότι θα πραγματοποιείται .θα υπάρχουν και άλλες συναντήσεις και κυρίως εκδηλώσεις που θα αφορούν τους νέους και την εργασία τους, όπως επίσης και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Από το Δήμο Αγρινίου ορίστηκε ως εκπρόσωπος ο Προϊστάμενος του Τομέα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θανάσης Μουρτζιάπης και ο υπάλληλος του τομέα Παναγιώτης Τούρκας.

Μέσα από την συμμετοχή στο πρόγραμμα και φυσικά την έγκαιρη ενημέρωση θα εξασφαλιστούν και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης για να πραγματοποιηθούν διάφορες δράσεις στο Δήμο Αγρινίου, όπως προγράμματα δια βίου μάθησης κλπ που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας της εργασίας των νέων.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο που έκανε την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο Γιώργο Καραμητσόπουλο η αίτηση συμμετοχής του δήμου θα κατατεθεί μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος σύμφωνα με τον κ. Καραμητσόπουλο: «είναι μέσω της δια βίου μάθησης και της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης των ατόμων στους τομείς της εκπαίδευσης τους και στον αθλητισμό να υπάρχει συμβολή του εγχειρήματος στην αειφόρο ανάπτυξη, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και να συμβάλει στην κοινωνική συνοχή, στην προαγωγή της καινοτομίας, όπως επίσης να υπάρξει συμβολή και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά».

Στο Αγρίνιο το 36ο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας