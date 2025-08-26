Δήμος Αγρινίου: Αναβαθμίζονται αύλειοι σχολικοί χώροι με 700.000 ευρώ - Υπογράφηκε η σύμβαση

Αύλειοι σχολικοί και κοινόχρηστοι χώροι θα επισκευαστούν με 700.000 ευρώ σε δημοτικές ενότητες του Αγρινίου μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Μια σημαντική παρέμβαση στον τομέα της σχολικής υποδομής προχωρά με ταχύ ρυθμό στον Δήμο Αγρινίου, καθώς υπεγράφη από τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Παπαναστασίου η σύμβαση για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου», συνολικού προϋπολογισμού 700.000 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις αναβάθμισης και αποκατάστασης των αύλειων χώρων σε σχολικά συγκροτήματα της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της αισθητικής των χώρων όπου αθλούνται και κινούνται καθημερινά οι μαθητές.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται:

Η κατασκευή νέων ελαστοπλαστικών αθλητικών δαπέδων σε αυλές σχολείων (γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ κ.λπ.), με σύγχρονες αντιολισθητικές και ανθεκτικές επιφάνειες, πιστοποιημένες από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (I.T.F.).

Η τοποθέτηση ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων για τη βελτίωση της ομαλότητας των επιφανειών.

Η κατασκευή πλακοστρώσεων για την αποκατάσταση φθαρμένων σημείων και την ενίσχυση της ασφάλειας στην καθημερινή χρήση.

Η τοποθέτηση αγωγών απορροής όμβριων υδάτων και η κατασκευή σχαρών υδροσυλλογής για την αποφυγή λιμναζόντων νερών.

Η καθαίρεση και ανακατασκευή σκυροδεμάτων όπου απαιτείται.

Οι σχολικές μονάδες που θα επωφεληθούν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα Δημοτικά Σχολεία Δοκιμίου, Καλυβίων, Ματαράγκας, Παναιτωλίου και Παραβόλας, τα Γυμνάσια Καινουρίου, Γαβαλούς, Ματαράγκας, Λεπενούς και τα Λύκεια Παναιτωλίου, Παραβόλας, ΕΠΑΛ Ματαράγκας και το 5ο ΓΕΛ Αγρινίου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, τόνισε:

«Επενδύουμε σταθερά σε ασφαλείς και λειτουργικούς σχολικούς χώρους. Με το συγκεκριμένο έργο αναβαθμίζουμε τις αυλές και τα γήπεδα πολλών σχολικών μονάδων, δημιουργώντας συνθήκες που προάγουν την άθληση, την ασφάλεια και την καθημερινότητα των μαθητών. Είναι υποχρέωσή μας να δημιουργούμε ένα περιβάλλον σύγχρονο και αξιοπρεπές για τη νέα γενιά.»

Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και θα ολοκληρωθεί σε φάσεις, με στόχο την ελάχιστη δυνατή όχληση στη λειτουργία των σχολείων.