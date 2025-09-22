Δήμος Αγρινίου: Ακύρωση των διαγωνισμών ζητά ο Σύνδεσμος Εργοληπτών

Για αθέμιτους όρους μιλά ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσιών Έργων στους διαγωνισμούς του Δήμου Αγρινίου για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις στο 8ο Δημοτικό Σχολείο και το κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ζητώντας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση την ακύρωση των διαγωνισμών.

Η καταγγελία του Συνδέσμου Εργοληπτών εκτός από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κοινοποιείται προς το Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Αφορμή για την καταγγελία του Συνδέσμου Εργοληπτών στάθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στους εν λόγω διαγωνισμούς του Δήμου Αγρινίου. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών καταγγέλλει ότι «μηχανικός που στελεχώνει την συγκεκριμένη εταιρεία, έχει εμπλακεί σε προηγούμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, έχοντας πάρει με απευθείας ανάθεση από το Δήμο την ενεργειακή επιθεώρηση των δύο κτιρίων». «Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι και με ενέργειές του εισήχθησαν στους διαγωνισμούς οι όροι που αποτέλεσαν τον λόγο ακύρωσης των υπολοίπων συμμετεχόντων» εκτιμά ο Σύνδεσμος Εργοληπτών.

Αναλυτικά η καταγγελία:

Την 16-06-2025 με την ΑΠ 806 Διαμαρτυρία μας, σας πληροφορήσαμε για τους αθέμιτους όρους που είχαν εισαχθεί στους διαγωνισμούς 1) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 1.650.000,00 ΕΥΡΩ &

2) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΠΡΑΛΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.150.000,00 ΕΥΡΩ .

Η διαμαρτυρία μας αρχικά αφορούσε τα πιστοποιητικά διαχείρισης ISO τα οποία οι διακηρύξεις των δύο δημοπρασιών ζητούσαν από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Τελικά η δημοπράτηση των έργων έγινε παρά τις διαμαρτυρίες μας και η συνέχεια μας επιφύλαξε ακόμη μεγαλύτερες εκπλήξεις. Μας έγινε γνωστό στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από μέλη μας που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς και κατόρθωσαν και εξασφάλισαν τα πιστοποιητικά ISO που ζητούνταν, ότι στις διακηρύξεις υπήρχαν και άλλοι αθέμιτοι όροι, ζητώντας από τους συμμετέχοντες μία σειρά δικαιολογητικών – εγγράφων για τα προσφερόμενα υλικά, τα οποία διαθέτουν συγκεκριμένες ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ, εταιρείες κατασκευής κλιματισμού,

φωτισμού και φωτοβολταϊκών συστημάτων, εισάγοντας με πλάγιο τρόπο φωτογραφικούς όρους στις διαδικασίες.

Με την έγκριση του 1ου πρακτικού από την Δημοτική επιτροπή, κύκλοι του Δήμου διοχέτευσαν σε φιλικά μέσα ενημέρωσης ότι το ενδιαφέρον από τους εργολήπτες τελικά ήταν μεγάλο και σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Συνδέσμου μας οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν πολλές (10 για κάθε δημοπρασία). Όμως με την έγκριση του 2ου πρακτικού οι επιφυλάξεις μας δικαιώθηκαν, όταν αποκαλύφθηκε το μέγεθος του ατοπήματος από την πλευρά του Δήμου. Έτσι και στις δύο δημοπρασίες ακυρώθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες, πλην ενός (του ίδιου και στις δύο δημοπρασίες) που ως εκ θαύματος ήταν και ο τελευταίος μειοδότης αυτός δηλαδή με την μεγαλύτερη οικονομική προσφορά. Επειδή με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δημοσιοποιήθηκε το

όνομά του κι όπως αναγράφεται στα φιλικά προς αυτήν μέσα ενημέρωσης «συμπτωματικά και στους δύο διαγωνισμούς έχει προσφέρει το μικρότερο ποσοστό έκπτωσης» θέλουμε να αναφέρουμε ότι προκαλεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι Μηχανικός που στελεχώνει την συγκεκριμένη εταιρεία, έχει εμπλακεί σε προηγούμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, έχοντας πάρει με απευθείας ανάθεση από το Δήμο την ενεργειακή επιθεώρηση των δύο κτιρίων.

Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι και με ενέργειές του εισήχθησαν στους διαγωνισμούς οι όροι που αποτέλεσαν τον λόγο ακύρωσης των υπολοίπων συμμετεχόντων και συγκεκριμένα :

1) Την μη υποβολή όλων των ζητούμενων εγγράφων για τα προσφερόμενα υλικά από τους συμμετέχοντες. Είναι χαρακτηριστική η ακύρωση εργολήπτη γιατί δεν είχε τέσσερα έγγραφα εκ των διακοσίων ενός που ζητούνταν, και

2) Την μη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (για τους 7 από τους 8 ακυρωθέντες και στους δύο διαγωνισμούς) με την οποία θα έπρεπε να δηλώνονται τα αυτονόητα, ότι δηλαδή «κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας θα έχουν την ευθύνη της αποκατάστασης των ελαττωμάτων που τυχόν θα προκύψουν ή των ζημιών που προκληθούν από δυσλειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων». Είναι προφανές ότι η παραπάνω είναι εκ του περισσού και η εγγύηση είναι υποχρέωση του εργολήπτη για την οποία δεσμεύεται με την υποβολή της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής.

Επειδή με τις παραπάνω μεθοδεύσεις από πλευράς Δήμου

1) Καταργείται ο ανταγωνισμός και οι δημοπρασίες καταλήγουν σε συγκεκριμένο εργολήπτη, ο οποίος έχει δώσει την υψηλότερη τιμή προσφοράς.

2) Ζημιώνεται το δημόσιο συμφέρον πλέον 1.100.000 ευρώ. (Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι 3.800.000 ευρώ και η διαφορά της έκπτωσης μεταξύ πρώτου και τελευταίου (συμπτωματικά) μειοδότη είναι πάνω από 30%).

3) Προσβάλλεται το κύρος και η τεχνική επάρκεια εταιρειών και μηχανικών της περιοχής που έχουν κατασκευάσει και παραδώσει άρτια έργα όμοιου τεχνικού αντικειμένου ενδεικτικά αναφέρουμε την ενεργειακά αναβάθμιση του κλειστού γηπέδου στο ΔΑΚ, του 2ου & 6ου Γυμνασίου, του 11ου & 17ου δημοτικού σχολείου.

Ζητούμε την άμεση ακύρωση των διαδικασιών των παραπάνω δημοπρασιών και την επαναπροκήρυξή τους χωρίς την ύπαρξη φωτογραφικών όρων και προϋποθέσεων που μειώνουν τον ανταγωνισμό κι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργεια έναντι των αρμοδίων οργάνων.

Αγρίνιο 19/09/2025

Για το ΣΕΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο Πρόεδρος ο Γ. Γραμματέας

ΜΠΑΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ