Δήμος Αγρινίου: 46 προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τα καλλιτεχνικά τμήματα και τη Φιλαρμονική

keramiki-1-1-1
Kαλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου προσλαμβάνει ο Δήμος Αγρινίου.

Όπως ανακοινώθηκε η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με αντίτιμο (άρθρο 107 του ν.4483/2017) θα έχει διάρκεια σύμβασης έως οκτώ  μηνών.

Αφορά συνολικά 46 άτομα που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων και τμημάτων φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου, για τη διδακτική περίοδο 2025-2026.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

gantzoudis

Καμαρούλα Αγρινίου: Ο Χάρης Γαντζούδης παρουσιάζει στη γενέτειρά του τα δύο νέα του βιβλία - Τι είπε στο «Δυτικά FM 92,8»

Ο συγγραφέας Χάρης Γαντζούδης, σε συνεργασία με τις Ανεξάρτητες Εκδόσεις Γλαρόλυκοι και τον Μορφωτικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο Καμαρούλας Αγρινίου, επιστρέφει στη γενέτειρά του για να παρουσιάσει τα δύο ολοκαίνουρια βιβλία του «Οι πρώτες σελίδες» και «Συναντήσεις στην πόλη».

04 Σεπ 2025

Ετικέτες: Δήμος Αγρινίου, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, προσλήψεις

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;