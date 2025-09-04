Δήμος Αγρινίου: 46 προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τα καλλιτεχνικά τμήματα και τη Φιλαρμονική

Kαλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου προσλαμβάνει ο Δήμος Αγρινίου.

Όπως ανακοινώθηκε η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με αντίτιμο (άρθρο 107 του ν.4483/2017) θα έχει διάρκεια σύμβασης έως οκτώ μηνών.

Αφορά συνολικά 46 άτομα που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων και τμημάτων φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου, για τη διδακτική περίοδο 2025-2026.