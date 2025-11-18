Δήμος Αγρινίου: 350 θύματα βίας φιλοξένησε ο Ξενώνας Γυναικών

50 Εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά έχουν στηριχθεί από τον Ξενώνα Γυναικών του Δήμου Αγρινίου, στη διάρκεια λειτουργίας της δομής. Μόνο τον τελευταίο χρόνο φιλοξενήθηκαν 11 γυναίκες και παιδιά ενώ ο αριθμός των φιλοξενούμενων μεταβάλλεται συνεχώς. Η 25η Νοεμβρίου αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, με αφορμή την άγρια δολοφονία τριών Δομινικανών, των αδελφών Μιραμπάλ, το 1960, που πολέμησαν σθεναρά ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς της χώρας τους. Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο και στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, παρουσιάζει δυστυχώς αυξητική τάση. Ακόμη και στην περίοδο της πανδημίας, αλλά σε εξίσου έντονο βαθμό και μετά την πανδημία, όπως φαίνεται, επιταχύνθηκε η αυξητική τάση που προϋπήρχε. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες «σπάνε» τη σιωπή τους και μιλούν για την κακοποίηση που δέχονται, κάτι που αποτυπώνεται στους μεγάλους αριθμούς φιλοξενίας γυναικών στον Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Αγρινίου. Η θέση των γυναικών μπορεί να έχει βελτιωθεί πλέον σε σχέση με άλλες εποχές, ωστόσο το θέμα της ισότητας των φύλων και του «χάσματος» που συνεχίζει επίμονα να διατηρείται ακόμα και το 2025 ανάμεσά τους, αποτελεί σπάνια αντικείμενο σοβαρής συζήτησης στη δημόσια σφαίρα. Οι ανισότητες όμως καραδοκούν, αν και όχι με τον ίδιο τρόπο πάντοτε. Το πρόβλημα της εποχή μας φαίνεται ότι είναι περισσότερο η βία κατά των γυναικών και εκεί έχουν επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες. Το θετικό είναι ότι σταδιακά αυτό αποδίδει και έτσι οι γυναίκες πιο εύκολα «σπάνε» τη σιωπή τους και μιλούν για τη βία. Ζητούν βοήθεια Η αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Γεωργία Μπόκα, μιλώντας στη «Συνείδηση» τόσο για την έμφυλη βία και τα περιστατικά που φιλοξενούνται στη δομή φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, όσο και για τις δράσεις που αναμένονται να πραγματοποιηθούν στο Αγρίνιο επεσήμανε: Η Γεωργία Μπόκα

«Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Αγρινίου λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2014 και αποτελεί τμήμα του Πανελλήνιου Δικτύου Κοινωνικών Δομών. Αυτό σημαίνει ότι δεχόμαστε γυναίκες απ’ όλη την Ελλάδα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στον Ξενώνα αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών. Ο Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών απευθύνεται επίσης σε γυναίκες θύματα πολλαπλών διακρίσεων, άστεγες, άνεργες, μετανάστριες, γυναίκες που ήρθαν ως πρόσφυγες, σε γυναίκες ΑμεΑ και σε γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων. Η δυναμικότητα του Ξενώνα μας είναι 20 κλινών, οι οποίες απευθύνονται, όπως προαναφέραμε, σε γυναίκες, αλλά και παιδιά.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Ξενώνα μας είναι η κοινωνική και ψυχολογική στήριξη, η παιδοψυχολογική στήριξη, παροχή στέγης, σίτισης, ασφάλειας και προστασίας, η εργασιακή συμβουλευτική με σκοπό την προώθηση στην απασχόληση και με προγράμματα της ΔΥΠΑ, η νομική συμβουλευτική, η πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές, η διευκόλυνση πρόσβασης σε φορείς απασχόλησης, υγείας και εκπαίδευσης.

Προσφέρουμε επίσης στον Ξενώνα δημιουργική απασχόληση παιδιών, παραπομπή και συνοδεία σε αρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες.

Στον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών Αγρινίου από την έναρξη της λειτουργίας του έχουν φιλοξενηθεί περισσότερα από 350 άτομα, γυναίκες και παιδιά. Έχουν φιλοξενηθεί από λίγες ημέρες μέχρι και ένα έτος, ανάλογα την ανάγκη που παρουσιάζεται στην εκάστοτε περίπτωση. Το τελευταίο έτος στην δομή φιλοξενήθηκαν 11 γυναίκες και εννέα παιδάκια, ενώ στην παρούσα φάση παραμένουν, μέχρι και την κοινωνική τους επανένταξη, δύο γυναίκες και πέντε παιδιά.

Ο αριθμός των φιλοξενούμενων γυναικών αλλάζει συνεχώς, διότι υπάρχουν ενεργά αιτήματα φιλοξενίας από συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου. Υπάρχουν επίσης έκτακτα περιστατικά που η γυναίκα την ώρα της βίας αιτείται βοήθεια από την Αστυνομία, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν ολοκληρώνουν το αίτημά τους. Η δομή, ο Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών, επίσης στηρίζει και γυναίκες με κοινωνική και ψυχολογική στήριξη ή και γυναίκες που φεύγουν από τον ξενώνα για να επανενταχθούν και συνεχίζουμε όμως ως δομή να τις υποστηρίζουμε συμβουλευτικά και υλικά, μέχρι και να είναι σε θέση να σταθούν στα πόδια τους και πάλι.

Κατά την παραμονή στον Ξενώνα Φιλοξενίας η ζωή των γυναικών συνεχίζεται. Οι γυναίκες στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης και της ψυχολογικής στήριξης, αλλά και στο πλαίσιο της εργασιακής συμβουλευτικής έχουν την δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις δυνατότητές τους, για να προετοιμαστούν για την εργασιακή τους ένταξη, ενώ τα παιδιά τους την ίδια στιγμή μπορούν να μάθουν ξένες γλώσσες, αν το επιθυμούν, συνεχίζουν κανονικά το σχολείο τους και συμμετέχουν στις εκεί δραστηριότητες, υποστηρίζονται στη μελέτη τους εντός της δομής κλπ. Η πόλη μας υποστηρίζει την Δομή του Ξενώνα έμπρακτα και συνεχώς, από κάθε επιχείρηση που ζητήσαμε στήριξη μέχρι και από φροντιστήρια, ενώ παράλληλα τα παιδιά υποστηρίζονται από παιδοψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η καταβολή στις γυναίκες αυτές του κοινωνικού επιδόματος από το ΚΕΑ μετά την φιλοξενία ενός μήνα. Είναι θέσπιση από το Υπουργείο Εργασίας και του Προγράμματός του Απασχόλησης Γυναικών Θυμάτων Βίας».

Οι δράσεις του Ξενώνα

Σύμφωνα με την κ. Μπόκα πρόκειται να υλοποιηθούν δράσεις με συγκεκριμένη στόχευση. Ειδικότερα, όπως τονίζει η κ. Μπόκα: «Το πρωί της 25ης Νοεμβρίου σε συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης της Αστυνομίας Ακαρνανίας, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική δράση στο κέντρο του Αγρινίου. Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας από το επιστημονικό προσωπικό της δομής και τους αρμόδιους αξιωματικούς της τοπικής Αστυνομίας. Επίσης, το απόγευμα της ίδιας ημέρας (της 25ης Νοεμβρίου, στις 19.00) θα λειτουργήσει η έκθεση με τίτλο «φως στην αόρατη βία» στην γλυπτοθήκη Καπράλου. Είναι έκθεση που θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης θα είναι μεταξύ 10.00 και 13.00 και 17.00 με 20.00, ενώ την τελευταία ημέρα, την Παρασκευή 28.11 οι ώρες λειτουργίας της θα είναι μόνο 10.00 με 13.00. Οι φετινές δράσεις ευαισθητοποίησης θα υλοποιηθούν υπό τον τίτλο: «Το κορίτσι των ονείρων σου… το Χτυπάς!».

Το μήνυμα για την ευαισθητοποίηση κατά της βίας κατά των γυναικών και την εξάλειψή της είναι: «Η βία δεν πρόκειται να κατευναστεί με την σιωπή, αλλά η σιωπή μπορεί να την ενθαρρύνει, γιατί θεωρείται αδυναμία από τον κακοποιητή». «Η βία σε κάθε έκφανσή της, από την ενδοοικογενειακή μέχρι και αυτή που ασκείται σε βάρος του αδύναμου, εκφράζει μόνο της δειλία εκείνου που την πράττει. Η βία σε κάθε μορφή της οφείλει να κόβεται από τη ρίζα και να μην διαιωνίζεται και έτσι να αναπαράγεται, ενώ βασικό είναι όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος έχει αρχίσει να του μοιάζει» τόνισε η κ. Μπόκα.

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»