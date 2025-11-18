Δήμος Αγρινίου: 350 θύματα βίας φιλοξένησε ο Ξενώνας Γυναικών

Εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά έχουν στηριχθεί από τον Ξενώνα Γυναικών του Δήμου Αγρινίου, στη διάρκεια λειτουργίας της δομής. Μόνο τον τελευταίο χρόνο φιλοξενήθηκαν 11 γυναίκες και παιδιά ενώ ο αριθμός των φιλοξενούμενων μεταβάλλεται συνεχώς.
Η 25η Νοεμβρίου αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, με αφορμή την άγρια δολοφονία τριών Δομινικανών, των αδελφών Μιραμπάλ, το 1960, που πολέμησαν σθεναρά ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς της χώρας τους. Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο και στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, παρουσιάζει δυστυχώς αυξητική τάση. Ακόμη και στην περίοδο της πανδημίας, αλλά σε εξίσου έντονο βαθμό και μετά την πανδημία, όπως φαίνεται, επιταχύνθηκε η αυξητική τάση που προϋπήρχε. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες «σπάνε» τη σιωπή τους και μιλούν για την κακοποίηση που δέχονται, κάτι που αποτυπώνεται στους μεγάλους αριθμούς φιλοξενίας γυναικών στον Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Αγρινίου.
Η θέση των γυναικών μπορεί να έχει βελτιωθεί πλέον σε σχέση με άλλες εποχές, ωστόσο το θέμα της ισότητας των φύλων και του «χάσματος» που συνεχίζει επίμονα να διατηρείται ακόμα και το 2025 ανάμεσά τους, αποτελεί σπάνια αντικείμενο σοβαρής συζήτησης στη δημόσια σφαίρα. Οι ανισότητες όμως καραδοκούν, αν και όχι με τον ίδιο τρόπο πάντοτε. Το πρόβλημα της εποχή μας φαίνεται ότι είναι περισσότερο η βία κατά των γυναικών και εκεί έχουν επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες. Το θετικό είναι ότι σταδιακά αυτό αποδίδει και έτσι οι γυναίκες πιο εύκολα «σπάνε» τη σιωπή τους και μιλούν για τη βία.
Ζητούν βοήθεια
Η αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Γεωργία Μπόκα, μιλώντας στη «Συνείδηση» τόσο για την έμφυλη βία και τα περιστατικά που φιλοξενούνται στη δομή φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, όσο και για τις δράσεις που αναμένονται να πραγματοποιηθούν στο Αγρίνιο επεσήμανε: