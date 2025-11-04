Δήμος Αγρινίου: Στο ΕΣΠΑ 78 χιλιόμετρα μονοπατιών στον Αράκυνθο

Στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας εντάχθηκαν 78 χιλιόμετρα μονοπατιών στον Αράκυνθο από τη νότια πλευρά της Τριχωνίδας, στο πλαίσιο του έργου «Σήμανση, Διάνοιξη ορειβατικών διαδρομών του όρους Αρακύνθου και της νότιας όχθης της λίμνης Τριχωνίδας του δήμου Αγρινίου», με προϋπολογισμό 362.000€, όπως αναφέρει η Εφημερίδα « Συνείδηση

Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκαν και επίσημα 78 χιλιόμετρα μονοπατιών στην νότια πλευρά της Τριχωνίδας. Το έργο «Σήμανση, Διάνοιξη ορειβατικών διαδρομών του όρους Αρακύνθου και της νότιας όχθης της λίμνης Τριχωνίδας του δήμου Αγρινίου» με προϋπολογισμό 362.000€ έρχεται να ολοκληρώσει το σχεδιασμό του Δήμου Αγρινίου για τα μονοπάτια της περιοχής, καθώς ήδη σχετική εργολαβία του Δήμου στην περιοχή του Παναιτωλικού Όρους είναι ήδη σε εξέλιξη.

Τα μονοπάτια στην περιοχή του Αρακύνθου εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Διαδρομή φύσης και πολιτισμού Αιτωλοακαρνανίας», που στοχεύει στη βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη, την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας. Μάλιστα χθες στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης και η δημοπράτηση του έργου αναμένεται να «τρέξει» μέσα στους πρώτους μήνες του 2026.

Το έργο περιλαμβάνει σήμανση, διάνοιξη ορειβατικών διαδρομών του όρους Αρακύνθου και της νότιας όχθης της λίμνης Τριχωνίδας στις Τ.Κ Άνω Κεράσοβου, Κάτω Κερασόβου, Ματαράγκας, Παππαδατών, Γραμματικούς της Δ.Ε. Αρακύνθου και στις Τ.Κ. Γαβαλούς, Τριχωνίου, Ποταμούλας, Μεσάριστας Μακρινούς, Κάτω Μακρινούς, Αγίου Ανδρέα, Δαφνιά της Δ.Ε. Μακρυνείας του Δήμου Αγρινίου.

Προβλέπεται η ανάδειξη υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, συνολικού μήκους 78.352,00 μ. και μέσου πλάτους 1,0 μ., με την απομάκρυνση των καταπτώσεων, τον καθαρισμό από τυχόν βλάστηση, την ανακατασκευή υφιστάμενων πέτρινων τοίχων κ.λ.π. Ειδικότερα θα γίνουν εργασίες διαπλάτυνσης μονοπατιού (με καθαρισμό από θάμνους, κλαδιά δένδρων, πεσμένα κλαδιά ή κορμούς δένδρων και πέτρες που έχουν κλείσει μέρος από το πλάτος του μονοπατιού και παρεμποδίζουν την ελεύθερη δίοδο και την απρόσκοπτη διέλευση των επισκεπτών) για συνολικό μήκος 11.179,00 μ., εργασίες διάνοιξης μονοπατιού (όταν το παλιό έχει κλείσει τελείως σε όλο το πλάτος του από φυσικές (βλάστηση, φερτά υλικά) ή τεχνητές (διάνοιξη δρόμων) αιτίες και προϋποθέτει καθαρισμό από πάσης φύσεως πέτρες, θάμνους, βάτα ή κλαδιά) για συνολικό μήκος 6.010,00 μ. και κατασκευή ή νέα χάραξη μονοπατιού που αποτελεί την κατασκευή νέου μονοπατιού όταν το παλιό έχει κλείσει τελείως από φυσικές (βλάστηση, φερτά υλικά) ή τεχνητές (διάνοιξη δρόμων) αιτίες και δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του για συνολικό μήκος 2.723,00 μ. Προβλέπεται επίσης η σήμανση των μονοπατιών καθώς και η δημιουργία σταθμών στάσεων. Τέλος, καθώς ο δήμος Αγρινίου δεν διαθέτει Δασολόγο προβλέπεται και εξωτερική βοήθεια και υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου από Δασολόγο.

Το έργο περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες πεζοπορίας ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της: Απλή Πεζοπορία, Ορεινή Πεζοπορία, Ορειβασία, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών – μονοπατιών με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να διαλέξει την διαδρομή που ταιριάζει στις δυνατότητες του.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Αγρινίου θα διαθέτει ένα σύγχρονο και οργανωμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, στην ενίσχυση του ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού και στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των κοινοτήτων γύρω από τον Αράκυνθο και τη λίμνη Τριχωνίδα.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε σχετικά: «Η ανάδειξη του φυσικού μας πλούτου αποτελεί στρατηγική επιλογή για τον Δήμο Αγρινίου. Με τη δημιουργία ενός δικτύου μονοπατιών που συνδέει τον Αράκυνθο με τη λίμνη Τριχωνίδα, ενισχύουμε την τουριστική ταυτότητα του τόπου μας, προωθούμε την ήπια ανάπτυξη και δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για την τοπική οικονομία. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας που συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων.»

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»