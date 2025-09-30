Δήμος Αγρινίου για Πιστιόλα: «Για ακόμα μία φορά, αδιάβαστος, συνειδητή προσπάθεια παραπλάνησης»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου μετά την παρέμβαση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστα Πιστιόλα, ο οποίος αναφέρθηκε στις αυξήσεις που επιβλήθηκαν στα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας για παραβάσεις ελεγχόμενης στάθμευσης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Η τελευταία ανάρτηση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Πιστιόλα για «300% αύξηση στα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας» θα ήταν απλώς κωμική, αν δεν ήταν τόσο παραπλανητική. Για ακόμη μια φορά, η ανάγκη για εύκολο εντυπωσιασμό θυσιάζει την αλήθεια.

Θα ήταν ευεργετικό, λοιπόν, να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα: η αύξηση των προστίμων δεν αποφασίστηκε από τον Δήμο Αγρινίου, ούτε «ψηφίστηκε» σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο. Πρόκειται για ρύθμιση που περιλαμβάνεται στον Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε με ΦΕΚ Ν. 5209/2025 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 100/13.06.2025).

Δηλαδή, ο κ. Πιστιόλας καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή για έναν νόμο που ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο η άγνοια. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης εμφανίζεται «αδιάβαστος». Αν επρόκειτο για μεμονωμένο λάθος, θα μπορούσε κανείς να το προσπεράσει. Όταν όμως η παραπληροφόρηση γίνεται μόνιμη τακτική, τότε μιλάμε για συνειδητή προσπάθεια παραπλάνησης.

Αντί, λοιπόν, ο κ. Πιστιόλας να κατασκευάζει «φαντάσματα» και να εφευρίσκει σενάρια για να στηρίξει έναν πρόχειρο αντιπολιτευτικό λόγο, θα μπορούσε να κάνει το αυτονόητο: να ενημερώνεται. Γιατί οι δημότες του Αγρινίου δεν χρειάζονται μια αντιπολίτευση που αναλώνεται σε ανακρίβειες και εντυπώσεις, αλλά μια αντιπολίτευση σοβαρή, υπεύθυνη και τεκμηριωμένη.