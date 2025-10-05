Δημογραφικός συναγερμός: Η Αιτωλοακαρνανία “γερνάει” – 1.371 περισσότεροι θάνατοι το 2024

Το 2024 ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά μία ολόκληρη πόλη ή κατά 58.449 άτομα, καθώς οι θάνατοι υπερέβησαν και πάλι τις γεννήσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τη φυσική κίνηση πληθυσμού, οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2024 ανήλθαν σε 68.467 γεννήσεις καταγράφοντας μείωση 4,2% σε σχέση με το 2023 που ήταν 71.455 γεννήσεις. Οι θάνατοι ανήλθαν σε 126.916 τον αριθμό, καταγράφοντας μείωση 0,9% σε σχέση με το 2023 που ήταν 128.101 θάνατοι. Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 261, αυξάνοντας τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,5 το 2023 σε 3,8 το 2024.

Το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων στη χώρα κατά 58.449 άτομα ισοδυναμεί σχεδόν με το να εξαφανίστηκε από το χάρτη το Αγρίνιο, καθώς στην απογραφή του 2021 ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου (δηλαδή η πόλη και τα γύρω χωριά, Δοκίμι, Καλύβια, Καμαρούλα) ήταν 60.000 άτομα.

«Χάθηκε» ένα μεγάλο χωριό στην Αιτωλοακαρνανία

Στην Αιτωλοακαρνανία και ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα η ΕΛΣΤΑΤ συνεχίζει να καταγράφει τον πληθυσμό της περιοχής μειούμενο. Ωστόσο στην Αιτωλοακαρνανία την τελευταία τετραετία φαίνεται ότι η δημογραφική καθίζηση της περιοχής επιταχύνεται. Έτσι μετά την τελευταία απογραφή του πληθυσμού, όπου η περιοχή εμφάνισε μείωση του πληθυσμού μέσα σε μια δεκαετία κατά 8,8%, το πρόβλημα δεν φαίνεται ούτε καν σταθεροποιείται, αλλά αντιθέτως η μείωση του πληθυσμού εντείνεται, λόγω της υπογεννητικότητας.

Για το 2024 οι θάνατοι ήταν 1.371 περισσότεροι από τις γεννήσεις στην Αιτωλοακαρνανία. Συγκεκριμένα οι γεννήσεις στην Αιτωλοακαρνανία το 2024 ήταν μειωμένες κατά 1,8% ενώ οι θάνατοι ήταν 2.603. Η μείωση του πληθυσμού στην Αιτωλοακαρνανία κατά 1.371 άτομα, μόνο μέσα σε μια χρονιά, ισοσυδυναμεί, σαν να εξαφανίστηκε από το χάρτη ένα μεγάλο χωριό, όπως η Ματαράγκα, που στην τελευταία απογραφή βρέθηκε με πληθυσμό 1.394 άτομα.

Μείον 8.000 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων ήταν αρνητικό κατά σχεδόν 8.000 άτομα (7.997 για την ακρίβεια). Για να έχει κανείς μια τάξη μεγέθους τόσος σχεδόν ήταν με βάση την τελευταία απογραφή ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου, δηλαδή η Βόνιτσα και τα γύρω χωριά Δρυμός, Μοναστηράκι, Παλιάμπλελα, Θύρρειο, Άγιος Νικόλαος κτλ)

Σαν να «εξαφανίστηκε» όλος ο Δήμος Ξηρομέρου μέσα με 4 χρόνια

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στην τετραετία 2021 – 2024 η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει τη συρρίκνωση του πληθυσμού σε περισσότερα από 10.000 άτομα. Συγκεκριμένα από 197.233 άτομα το 2021, η ΕΛΣΤΑΤ υπολόγισε τον πληθυσμό της Αιτωλοακαρνανίας σε 191.876 το 2022, 189.287 το 2023 και πλέον το 2024 σε 186.707 άτομα.Και για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, αυτή η μείωση (κατά 10.526 άτομα) ισοδυναμεί με το «εξαφανίστηκε» από το χάρτη ο Δήμος Ξηρομέρου, που στην απογραφή του 2021 βρέθηκε με πληθυσμό 10.206 κατοίκων.

Αν μπορείς να αναζητήσει κάποιος κάτι που να φαίνεται θετικό στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024, αυτό είναι ότι οι γεννήσεις στην Αιτωλοακαρνανία μειώθηκαν 1,8%, όταν ο μέσος όρος της μείωσης συνολικά στη χώρα ήταν 4,2%. Ωστόσο το τι μπορεί να καταγραφεί από μια και μόνο χρονιά είναι συχνά και συγκυριακό. Γιατί, για παράδειγμα το 2023 οι γεννήσεις στην Αιτωλοακαρνανία ήταν μειωμένες κατά 14% (!) σε σχέση με το 2022 (ποσοστό υπερδιπλάσιο από αυτό της μείωσης των γεννήσεων συνολικά στη χώρα (6,1%)… Σημασία έχει ποια είναι η τάση σε βάθος χρόνου. Και δυστυχώς η τάση αυτή ως προς τις γεννήσεις είναι ξεκάθαρα αρνητική τα τελευταία χρόνια και μάλιστα χωρίς κανένα σημάδι ανακοπής αυτής της τάσης.

Μειώσεις των γάμων, αυξήσεις των διαζυγίων

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, την ώρα που μείωση των γεννήσεων συνεχίζεται συνολικά στη χώρα μειωμένοι είναι και οι γάμοι, ενώ αύξηση καταγράφηκε στα διαζύγια.

Ειδικότερα, οι γάμοι ανήλθαν σε 36.649 (19.695 θρησκευτικοί και 16.954 πολιτικοί), παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,2% σε σχέση με το 2023, κατά το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί 40.351 γάμοι. Τα διαζύγια ανήλθαν σε 15.532, παρουσιάζοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με το 2023 (15.114 διαζύγια). Το 66,4% των διαζυγίων που εκδόθηκαν το 2024 αφορά σε γάμους που διήρκησαν 10 και πλέον έτη (10.314 διαζύγια). Η αναλογία διαζυγίων ανά 100 γάμους ήταν 42,4 το 2024, έναντι 37,5 το 2023, έναντι 33,4 το 2022, από 34,2 το 2021 και έναντι 41,2 το 2020.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα Συνείδηση