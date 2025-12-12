Δημήτρης Τραπεζιώτης: Παρατηρήσεις και αντιρρήσεις για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αγρινίου – Θέρμου

O επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΝΟΙΧΤΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ Δημήτρης Τραπεζιώτης, διατυπώνει σε ανακοίνωση του μια σειρά από παρατηρήσεις και αντιρρήσεις σχετικά με το προτεινόμενο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου,

Η ανακοίνωση:

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, που πραγματοποιήθηκε στις 8-12-2025 προτάθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Αγρινίου – Θέρμου το τρίτο σενάριο έντονης παρέμβασης επί του οποίου διατυπώσαμε και διατυπώνουμε και με το παρόν τις παρακάτω παρατηρήσεις και αντιρρήσεις μας.

Με το σενάριο αυτό προτείνεται ο καθορισμός οργανωμένων υποδοχέων για την συγκέντρωση επιχειρηματικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων με εκτεταμένες πολεοδομήσεις. Εκτιμούμε ότι η εν λόγω πρόταση θα συμβάλει στην χωρική συγκέντρωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με υποχρεωτικά οργανωμένα και κοινά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων, αντιμετωπίζοντας την άναρχη και διάσπαρτη χωροθέτηση, ωστόσο θα πρέπει να διασφαλιστεί η ορθή και αυστηρή λειτουργία των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης για την αποφυγή ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς ένας οργανωμένος υποδοχέας αναμένεται να συμβάλει σε ενδεχόμενη

συγκέντρωση επιπλέον δραστηριοτήτων.

Αναγνωρίζει για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 ότι διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας ως προς τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης και αναφέρει ρητά ότι ενσωματώνονται στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο χωρίς να

μεταβάλλεται το καθεστώς προστασίας τους. Αναφέρει η μελέτη ότι για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 εκπονείται η ΕΠΜ με χρήσεις, όρους και περιορισμούς που θα προβλέπονται από αυτή.

Καθορίζονται Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων γης (ΠΕΧ) Αθλητισμού – Αναψυχής στις περιοχές Αμπάρια και Δογρή με χρήσεις υποστήριξης υπαίθριου αθλητισμού, ναυταθλητισμού και ήπιας αναψυχής και ΠΕΧ Τουρισμού – Αναψυχής στην παραλίμνια περιοχή της Μυρτιάς για την αξιοποίηση των λουτρών και τη δημιουργία υδροθεραπευτηρίου. Ως προς την συγκεκριμένη πρόβλεψη, εκτιμούμε ότι πρέπει να αναμένουμε την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ΕΠΜ ώστε να ληφθούν υπόψη οι δεσμευτικές κατευθύνσεις ως προς τις χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς όπως θα προκύψουν από την εγκεκριμένη ΕΠΜ ενόψει έκδοσης στη συνέχεια του σχετικού Π.Δ., καθώς οι ρυθμίσεις της ΕΠΜ υπεριχύουν του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Προβλέπονται έργα και βελτιώσεις στο σύνολο του τοπικού δικτύου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των οικισμών (π.χ. παρακάμψεις οικισμών, περιμετρικές οδοί, βελτίωση οδών πρόσβασης σε οικισμούς κ.α.).

Εδώ θα μπορούσε να προταθεί συγκεκριμένα η δημιουργία της παράκαμψης του οικισμού Παναιτωλίου για την αποφυγή διέλευσης βαρέων οχημάτων από την κατοικημένη περιοχή με τις αρνητικές συνέπειες που αυτή συνεπάγεται

(ηχορύπανση, ατμοσφαιρική ρύπανση, αυξημένες δονήσεις).

Ανάπλαση της παραλίμνιας ζώνης και σχεδιασμός παραλίμνιας διαδρομής λίμνης Τριχωνίδας (έργα οδοποιίας και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις 12 θέσεων εισόδου – ανάπαυσης – θέασης – αναψυχή σύμφωνα με το «Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας» (2023). Και ως προς την συγκεκριμένη πρόβλεψη, εκτιμούμε ότι πρέπει να αναμένουμε την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ΕΠΜ ώστε να ληφθούν υπόψη οι δεσμευτικές κατευθύνσεις ως προς τις χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς όπως θα προκύψουν από την εγκεκριμένη ΕΠΜ, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει οποιοσδήποτε σχετικός σχεδιασμός μέσω του ειδικού

πολεοδομικού σχεδίου.

Προτείνεται η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 59/2018 (Μέσης & χαμηλής όχλησης) στη νοτιοδυτική εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΕ Αγρινίου, σε έκταση 250 στρ. Συγκεκριμένα, το

Ε.Π. προτείνεται να αναπτυχθεί σε περιοχή, περίπου 2,0 χλμ. νοτιοδυτικά του Στρατιωτικού Αεροδρομίου, όμορα της προτεινόμενης νέας οδικής σύνδεσης Ιόνιας Οδού – Αγρινίου. Η προτεινόμενη χωροθέτηση φαίνεται να γειτνιάζει με την χερσαία έκταση της περιοχής Natura GR2310009 «Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία» και τον ποταμό Δίμηκο, ωστόσο βρίσκεται σε απόσταση 3,5 χλμ. από τα όρια της λίμνης Λυσιμαχείας. Η γειτνίαση με τον ποταμό Δίμηκο και σε περίπτωση μη ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης ενδεχομένως να ασκήσει πίεση στα παράκτια οικοσυστήματα του Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

Προτείνεται η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) του άρθρου 8 του Π.Δ. 59/2018 (Μέσης & χαμηλής όχλησης) επί της Ε.Ο. νοτιοδυτικά του οικισμού Παναιτωλίου, σε περιοχή όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης. Στην συγκεκριμένη περιοχή υφίσταται βιομηχανική δραστηριότητα, οπότε ενδέχεται η εν λόγω πρόταση να συμβάλει στην ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, ενώ δύναται να συμβάλει σε προσέλκυση επιπλέον δραστηριοτήτων, κάτι που καθιστά επιβεβλημένη την ορθή και αυστηρή λειτουργία των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων και τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Προτείνεται Περιοχή Ελέγχου Χρήσεων Γης Τουρισμού – Αναψυχής, με επιλεγμένες χρήσεις γης σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 59/2018 με ειδική χωρική λειτουργία τον τουρισμό και την αναψυχή, στις παραλίμνιες περιοχές

Φωτμού Και Σιταραλώνων. Πρέπει να αναμένουμε την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ΕΠΜ ώστε να ληφθούν υπόψη οι δεσμευτικές κατευθύνσεις ως προς τις χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς όπως θα

προκύψουν από την εγκεκριμένη ΕΠΜ, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει οποιοσδήποτε σχετικός σχεδιασμός μέσω του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου.

Προτείνεται μελέτη και κατασκευή κάθετων οδών ήπιας κυκλοφορίας για τη σύνδεση της λίμνης με το επαρχιακό και δημοτικό δίκτυο. Στην περίπτωση που η προτεινόμενη χάραξη εμπίπτει και εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, πρέπει να αναμένουμε την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ΕΠΜ ώστε να ληφθούν υπόψη οι δεσμευτικές κατευθύνσεις ως προς τις χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς όπως θα προκύψουν από την εγκεκριμένη ΕΠΜ, ώστε να δούμε την συμβατότητα του προτεινόμενου σχεδιασμού με την προστατευόμενη περιοχή.

Αναφέρει για δημιουργία ναυταθλητικού κέντρου στην Τριχωνίδα (εναλλακτικά της τεχνητής λίμνης Στράτου). Πρέπει να αναμένουμε την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ΕΠΜ ώστε να ληφθούν

υπόψη οι δεσμευτικές κατευθύνσεις ως προς τις χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς όπως θα προκύψουν από την εγκεκριμένη ΕΠΜ ώστε να δούμε την συμβατότητα του προτεινόμενου σχεδιασμού με την προστατευόμενη

περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά την θεσμοθέτηση χρήσεων γης εντός της περιοχής Natura μέσω του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, θα πρέπει να αναμένουμε την έγκριση της ΕΠΜ από το ΥΠΕΝ ώστε να ληφθούν υπόψη οι

δεσμευτικές κατευθύνσεις της ΕΠΜ ως προς τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς, καθώς δεν μπορούμε να βασιστούμε στο περιεχόμενο της ΕΠΜ όπως αυτό θα τεθεί στην επερχόμενη διαβούλευση. Το κείμενο της ΕΠΜ

στην διαβούλευση αποτελεί απλά και μόνο την πρόταση του Μελετητή, καθώς το τελικό κείμενο της εγκεκριμένης ΕΠΜ αναμένεται να διαφέρει στις κατευθύνσεις ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε σχέση με το αρχικό

κείμενο της ΕΠΜ στην διαβούλευση.

Να επισημανθεί ότι σε περίπτωση θεσμοθέτησης χρήσεων γης μέσω του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου πριν την έγκριση της ΕΠΜ, αναμένεται να προκύψουν τα εξής προβλήματα:

Στην προστασία της περιοχής ελλείψει εγκεκριμένης ΕΠΜ, καθώς από πιθανή αδειοδότηση δραστηριότητας βάσει του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αρνητικής

επίδρασης στην ακεραιότητα της περιοχής.

Συμβάλει σε ανασφάλεια δικαίου στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προβούν με τήρηση της νομιμότητας σε δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς από την μεταγενέστερη έγκριση της ΕΠΜ ενδέχεται να ανατραπούν θεσμοθετημένες ρυθμίσεις του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου με συνέπεια την ανασφάλεια δικαίου για τον ενδιαφερόμενο που ενώ ξεκίνησε μια διαδικασία αδειοδότησης ενός έργου με βάση το πολεοδομικό σχέδιο, προκύπτει μεταγενέστερα ότι δεν μπορεί να λάβει αδειοδότηση για το συγκεκριμένο έργο, με αποτέλεσμα να έχει επιβαρυνθεί με οικονομικό κόστος και εργαοτώρες.

Στην Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/32892/1414 (ΦΕΚ 200/Δ/1-4-2024), όσον αφορά την συμβατότητα των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων με τις ΕΠΜ, στο παράρτημα 4 της Υ.Α. "Βασικοί δείκτες βιωσιμότητας& και συγκεκριμένα στη σελ. 2882 στις στήλες οικολογικός δείκτης — αναλογία οικολογικά

προστατευόμενων περιοχών………. αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις των εκάστοτε Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ)»

Λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της ΕΠΜ, δεν πρέπει να επικρατήσει η λογική ότι στην υπό διαμόρφωση ΕΠΜ να ενσωματωθούν οι προβλέψεις του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου η ολοκλήρωση του οποίου θα έχει προηγηθεί της ΕΠΜ.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΕΠΜ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ας υποθέσουμε ότι εγκρίνεται το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και περιλαμβάνει θεσμοθετημένες χρήσεις γης εντός της περιοχής Natura, χωρίς να έχει εγκριθεί η ΕΠΜ.

Έστω ότι ενδιαφερόμενος υποβάλει φάκελο με δικαιολογητικά και τις απαραίτητες μελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου κτηνοτροφικής μονάδας σε συγκεκριμένη περιοχή εντός Natura λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου επιτρέπεται η δημιουργία νέων κτηνοτροφικών μονάδων στην εν λόγω περιοχή.

Η εξέλιξη της υπόθεσης έχει δυο ενδεχόμενα:

1ο ενδεχόμενο, να λάβει την περιβαλλοντική αδειοδότηση πριν την έγκριση της ΕΠΜ, οπότε και το έργο θεωρείται νομίμως υφιστάμενο και μπορεί να ολοκληρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ο εδιαφερόμενος είναι ο ωφελημένος,

καθώς θα μπορεί να ολοκληρώσει την επένδυσή του, ωστόσο μπορεί να προκύψει μεταγενέστερα της αδειοδότησης με την έγκριση της ΕΠΜ ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στις επιτρεπόμενες λόγω μη

συμβατότητας με την διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου και η από την λειτουργία της δραστηριότητας να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής.

2ο ενδεχόμενο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να εγκριθεί η ΕΠΜ στις κατευθύνσεις της οποίας δεν περιλαμβάνεται το επιτρεπτό της δημιουργίας νέων κτηνοτροφικών μονάδων

στην συγκεκριμένη περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, ο ΟΦΥΠΕΚΑ γνωμοδοτεί αρνητικά ως οφείλει βάσει της εγκεκριμένης ΕΠΜ, με συνέπεια η αδειοδοτούσα αρχή να απορρίψει την περιβαλλοντική αδειεοδότηση του έργου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στο 1ο ενδεχόμενο εγκρίνεται η χωροθέτηση ενός έργου το οποίο μεταγενέστερα της αδειοδότησης προκύπτει από την ΕΠΜ ότι δεν περιλαμβάνεται στα επιτρεπόμενα, καθώς τεκμηριώνεται ότι η συγκεκριμένη

χρήση γης είναι επιβαρυντική για την ακεραιότητα της περιοχής, ενώ στο 2ο ενδεχόμενο προκύπτει ανασφάλεια δικαίου για τον ενδιαφερόμενο που ενώ ξεκίνησε μια διαδικασία αδειοδότησης ενός έργου με βάση το πολεοδομικό

σχέδιο, προκέκυψε μεταγενέστερα ότι δεν μπορεί να λάβει αδειοδότηση για το συγκεκριμένο έργο, με αποτέλεσμα να έχει επιβαρυνθεί με κόστος, εργατοώρες και ενισχύεται περαιτέρω η αναξιοπιστία του πολίτη έναντι του Κράτους.