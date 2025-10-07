Δημήτρης Τραπεζιώτης: Να συνεδριάσει κατεπειγόντως για την καύση απορριμμάτων το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Ο Δημήτρης Τραπεζιώτης ζητάει να συζητηθεί κατεπειγόντως στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου το ζήτημα της καύσης απορριμμάτων.

Καλεί τον δήμαρχο να αναλάβει πρωτοβουλία για την κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΔΣ επειδή, όπως σημειώνει, δεν μπορεί να βρίσκεται σε αφωνία και να παραμένει απλός θεατής σε ένα τόσο σοβαρό θέμα αλλά θα πρέπει να πάρει σαφή και ξεκάθαρη θέση.

Τι αναφέρει στο κείμενό του ο επικεφαλής της παράταξης «Αγρίνιο - Ανοιχτό & Πράσινο»:

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε στις 4 Αυγούστου τρέχοντος έτους το Υπουργείο Περιβάλλοντος απέστειλε στους Δήμους της χώρας, μέσω των Περιφερειακών Συμβουλίων, πρόσκληση για διαβούλευση διάρκειας μόλις 30 ημερών – δηλαδή έως τις 4 Σεπτεμβρίου – επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμματογενών ενεργειακών πρώτων υλών (ΑΕΠΥ) από αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ).

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία έξι εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από το υπόλειμμα των στερεών αποβλήτων. Η κυβέρνηση επέλεξε να θέσει τη μελέτη αυτή σε διαβούλευση, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Η διαβούλευση αυτή είχε προσχηματικό χαρακτήρα, καθότι ξεκίνησε όσο η κοινωνία βρισκόταν σε ρυθμούς διακοπών και η αυτοδιοίκηση δεν είχε ενημερωθεί. Έτσι δημιουργήθηκαν αντιδράσεις και για το λόγο αυτό δόθηκε παράταση στη διαβούλευση μέχρι 17/10/25. Επί της ουσίας της μελέτης εκτιμούμε ότι τα κενά, οι ανακρίβειες ή οι ασάφειές της είναι εσκεμμένες και αποκαλύπτουν τον πραγματικό στόχο της δημιουργίας μονάδων δικτύου καύσης απορριμμάτων, που δεν είναι η μείωση των απορριμμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά προφανώς η εξυπηρέτηση αποκλειστικά των συμφερόντων συγκεκριμένων παραγωγών ενέργειας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα εύκολου, εγγυημένου κέρδους με μηδενικό ρίσκο, στηριζόμενο σε κρατικές επιχορηγήσεις και νέα επιβαρυντικά τέλη για τους δήμους και τους πολίτες.

Επειδή Η καύση απορριμμάτων, που παρουσιάζεται ως “λύση”, είναι στην πραγματικότητα μια βιομηχανία κέρδους για λίγους διότι:

Επιβαρύνει τις τοπικές κοινωνίες, μολύνοντας τον αέρα με διοξίνες, βαρέα μέταλλα και σωματίδια, δημιουργώντας “γκέτο ρύπανσης”.

Ακυρώνει την προσπάθεια ανακύκλωσης και πρόληψης.

Αυξάνει το κόστος για τους Δήμους. το οποίο τελικά πληρώνουν οι πολίτες.

Πλήττει την αυτοδιοικητική ανεξαρτησία, αφού οι δήμοι χάνουν τον έλεγχο της διαχείρισης απορριμμάτων και εξαρτώνται από εργολαβικά συμφέροντα.

Υπονομεύει τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς στόχους και προτεραιότητες: πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση – διαλογή στην πηγή – ανακύκλωση – τελική διάθεση.

Επειδή το ΔΣ οφείλει να υπερασπιστεί το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών σε καθαρό περιβάλλον, διαφάνεια στη διαχείριση των απορριμμάτων και εφαρμογή των αρχών της βιωσιμότητας.

Επειδή το ΔΣ του Δήμου Αγρινίου θα πρέπει να ενημερωθεί, να διαμορφώσει τεκμηριωμένη άποψη και να αποφασίσει επί του σοβαρού αυτού ζητήματος που απασχολεί το δημόσιο διάλογο και αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, στα συμφέροντα των πολιτών – δημοτών και στην αυτοδιοικητική ανεξαρτησία της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΑΥΤΟΎΣ

ΖΗΤΑΜΕ να αναλάβετε πρωτοβουλία για την κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΔΣ καθότι δεν μπορεί να βρίσκεται σε αφωνία και να παραμένει απλός θεατής σε ένα τόσο σοβαρό θέμα αλλά θα πρέπει να πάρει σαφή και ξεκάθαρη θέση.